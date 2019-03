Coluna Bandeirada do dia 09 de março de 2019

Recuperado de uma gripe, Firás Fahs volta a treinar

Recuperado de uma gripe, Firás Fahs volta a treinar neste sábado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. O piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção ficou dez dias sem treinar em função da forte gripe a que foi acometido na semana passada. O representante de Foz do Iguaçu faz a preparação final para a segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Cascavel, que será disputada nos dias 15 e 16 deste mês.

Segundo Firás, nos treinos deste sábado ele irá testar alguns equipamentos e comparar o desempenho com os dados da primeira etapa, quando viveu diversas situações, andando com pista seca e com chuva. “A linha de ação é buscar melhorar no equipamento, sempre focando o Campeonato Brasileiro, que será disputado em junho, em Cascavel”, acentua Firás Fahs.

Terra de São José dos Pinhais

Depois de dois anos, o Campeonato Metropolitano de Velocidade na Terra de São José dos Pinhais volta a ser disputado nesta temporada. O calendário de 2019 acaba de ser definido pela Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) e pela RS Motorsport, que irá promover e organizar a competição. O calendário foi organizado em conjunto ao calendário do Metropolitano de Velocidade no Asfalto, alternando os meses das etapas, para que equipes e pilotos que queiram participar das duas competições não sejam prejudicados. As provas serão disputadas em 27 e 28 de abril, 22 e 23 de junho, 27 e 28 de julho, 21 e 22 de setembro e 9 e 10 de novembro.

Copa Truck começa em Goiânia

Autódromo de Goiânia abre no próximo dia 24 a temporada 2019 da Copa Truck e do Mercedes-Benz Challenge. A capital de Goiás foi escolhida para abrir o campeonato após atrair o recorde de público de 36 mil pessoas em agosto passado. O destaque é a venda antecipada com preços promocionais até o dia 22. A Copa Truck segue com o formato de show, proporcionando ao público um domingo de diversão para a família – o que é visto como um dos grandes diferenciais do evento.

Temporada de motociclismo de Cascavel inicia neste domingo

O motociclismo de Cascavel abre a temporada neste domingo, quando será disputada da etapa de abertura da quarta edição da Copa Paraná/Sul de Motovelocidade. Toda a programação será desenvolvida neste domingo, no Autódromo Zilmar Beux. A promoção e organização serão de Orlei Silva e supervisão da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo) e CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo).

Segundo Orlei Silva, a Copa Paraná/Sul deste ano será disputada em seis etapas, sendo que duas acontecerão em rodadas duplas. Todas serão disputadas em Cascavel. O calendário prevê provas no dia 10 de março, 28 de maio (rodada dupla), 1º de setembro e 1º de dezembro (rodada dupla).

Orlei também informa que as categorias em disputa nesta temporada serão 250cc, 300cc, 250 a 500cc Livre, 600cc Light, 600cc Pró, 1000cc Light e 1000cc Pró.

Treinos

A sexta-feira foi agitada no Kartódromo Delci Damian, ontem em Cascavel. Ente os pilotos que foram à pista ontem se destacam Everson Aquino, Vicente Neto e Gonçalo Bonet, de Curitiba; e Gabriel Moura, de Chapecó, Santa Catarina.

Cascavel de Ouro

A segunda participação de Rafael Lopes na Cascavel de Ouro, no dia 3 de novembro, será marcada por um desafio extra. O piloto paulista, valendo-se de uma das novidades do regulamento desportivo definido para a 33ª edição, vai pilotar sozinho o Hyundai HB20 número 54 da Scuderia Fast Racing nas três horas de duração da corrida no Autódromo Internacional Zilmar Beux, que terá em jogo uma premiação em dinheiro de R$ 150 mil.

A estreia

Lopes estreou na Cascavel de Ouro na edição de 2018, em dupla com o também paulista Pedro Pimenta. “Tínhamos o sétimo lugar faltando uma volta para a corrida terminar e ficamos sem combustível. Com isso ficamos em 12º”, lembra o piloto.

Inscrições

Pilotos e equipes podem solicitar a ficha de inscrição da 33ª Cascavel de Ouro por e-mail, com mensagem para cascaveldeouro2019@gmail.com, ou pelo número celular (45) 9 9937-1052, disponível também para mensagens via WhatsApp. Os vencedores da corrida receberão R$ 100 mil. Há prêmios de R$ 20 mil ao segundo lugar, de R$ 12 mil para o terceiro, de R$ 8 mil para o quarto e de R$ 5 mil para o quinto, além de R$ 5 mil pela pole.