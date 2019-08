Coluna Bandeirada do dia 08 de agosto de 2019

Motovelocidade prossegue em setembro

O Campeonato Paranaense de Motovelocidade prossegue nos dias 14 e 15 de setembro em Cascavel, abrindo a sequência de grandes eventos no Autódromo Zilmar Beux, que vai até 3 de novembro com a realização da Cascavel de Ouro. Entre os competidores que já confirmaram presença na prova está o curitibano Sharbel El Hajjar, da equipe Tom Racing/RST Brasil/Zoli, vencedor da categoria 1000cc Pró na primeira etapa. A prova do mês passado marcou seu retorno às pistas.

Onde estarão estes kartistas em 2029

O kart é a escola do automobilismo. As categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior e Graduados formam a base para aqueles que desejam fazer carreira profissional, ganhando o topo, a Fórmula 1. Há duas temporadas o Brasil não tem representante da principal categoria do automobilismo mundial e aquele que novamente colocará a bandeira brasileira no grid certamente sairá do kart. Os possíveis nossos represente a curto prazo são Sérgio Sette Câmara, Pedro Piquet, Marcel Coletta, Pietro Fittipaldi e Felipe Drugovich.

Já a média e longo prazos, os brasileiros que poderão estar na Fórmula 1 passaram por Cascavel no mês passado, quando disputaram o 64º Campeonato Brasileiro de Kart. Onde estarão daqui a dez anos nomes que desfilaram no Kartódromo Delci Damian? É bom guardar nomes como estes:

Categoria Mirim

Filipe Vriesman (PR)

Augustus Toniolo SC)

Alexandre Leal Filho (PE)

Théo Salomão (GO)

Pedro Capobianco (PR)

Artur Bessa Motta (SC)

Regys Matos Filho (MT)

Miguel Granza Rossi (SC)

Isaque Lopes Bueno (DF)

Matheus Ramalho (SP)

Vitor Gil de Campos (GO)

Lucas Pontual (PE)

Samuel S. Santiago (SP)

Raphael R. Gebara (ES)

Matheus D. Rebouças (RN)

João Paulo R. Bonadiman (ES)

Diego Borges Nantes (MS)

Miguel E.S. Gazzineo (SP)

Categoria Cadete

Lucas Medeiros Silva (DF)

Gabriel Koenigkan (DF)

Lucas Moura de Castro (MG)

Firás Fahs (PR)

Alfredinho Ibiapina (PR)

Enzo Nienkotter (SC)

Guilherme Favarete (MT)

Murilo Vieira da Rocha (SP)

Akyu Myasava (PR)

Luca Fondini Waltrick (SC)

Gabriel Loyola Ribeiro (GO)

Heitor Dall Agnol (RS)

Christian Mosimann (SC)

Dimas Mota (SC)

Caio De Paula Lacerda (GO)

Yuri Morelli (SP)

Romullo Ribas (PR)

João Pedro Martins JO (RS)

Artur R. Lemos Hoff (DF)

Chloe B. Dimalanta (SC)

Paulo da Silva W. Filho (MT)

Alexandre Mota Filho (PR)

Gabriel Moura (SC)

Pietro Almeida Nalesso (RJ)

Ana Beatriz M. Zanella (PR)

Gabriel Sano S. Rabelo (SP)

Wagner Santilli (SP)

Lorenzo P. Bergallo (SP)

João H. F.N. da Costa (GO)

Filippo Fiorentino (SP)

Pedro H. R.M. Lins (DF)

Matheus Fortunato (RJ)

Augusto Toniolo (RS)

Enrico B. Ribeiro (SP)

Derlis J. N. Guerrero (PR)

Categoria Júnior Menor

Cadu Bonini (PR)

Maria Nienkotter (SC)

Vinicius Costa Mercez (GO)

Vinicius Tessaro (DF)

Antonella Bassani (SC)

Guilherme Quinteiro (SP)

Lucas da Silva Mendes (MAT)

Rafael Balvedi Vasco (PR)

Enzo Garcia Bedani (SP)

Enzo Marins (SC)

Eduardo Palu de Araujo (SC)

Marcelo Ribeiro (SP)

Aurelia Corine Nobels (SP)

Alvaro Cho (SP)

Pedro Rodovalho Clerot (DF)

Gabriel Bonilha Rafael (PR)

Luca Neuenshwander (MG)

Giovane Garcia Crepaldi (SP)

Gustavo C. de França (SP)

João Pinheiro Filho (DF)

Erick Schotten (SC)

Nicolas Men De Oliveira (PR)

Miguel P. Leonardi (SP)

Alejandro Samaniego (PR)

Categoria Júnior

Lucas Staico (MG)

Gabriel Gomez (SP)

Samuel Cruz (PR)

Luis Trombini (PR)

Pedro Aizza (MA)

Nicolas Fabris (MA)

Pedro Pinho Sousa (MG)

Raphael Futsuki (PR)

Rafael de Moraes Dias (SP)

Henrique G. Manhani (SP)

Leonardo Rufino (SP)

Ian Flavio Signorini (SP)

Kevim Lima (GO)

Idilson Branco (PR)

Guilherme A. Figueiredo (SE)

João Victor C. e Silva (SP)

Mayke Naderer (SC)

Valdemar M. Delatorre Filho (PR)

Daniel S.C. Moura (DF)

João Pedro T. da Silva (SP)

Diogo O. Moscato (BA)

Categoria Graduados

José Luiz Muggiati (PR)

Murilo F. Barcellos (PR)

Enrico R. de Lucca (SP)

Bruno Bertoncello (RS)

André Nicastro (DF)

João Matos (MG)

João R. Corbellini (RJ)

João Luís Pocay (PR)

Gabriel L. Fonseca (SP)

Allan M. Croce (SP)

Richard Annunziata (SP)

Vinicius M. Papareli (SP)

Gabriel G. Crepaldi (SP)

Dante Fibra (SP)

Pedro V. Ferro (SP)

George H. Crispim Filho (PB)

Romulo F. Nascimento (SC)

Mateus Barella (PR)

Mateus Laba Silva (MS)

Lucca Croce (SP)

Augusto C. Fontanella (RS)

Guilherme V. Lioi (PR)

Edgar Bueno Neto (PR)

CBA cria comissão para investigar acidente de Possamai

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) criou uma Comissão para investigar o acidente que causou a morte do cascavelense Ivan Possamai Júnior, no último domingo, durante a disputa da terceira etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Arrancada, realizada na pista do Parque Efap, em Chapecó, Santa Catarina. A Portaria 02/2019 é assinada pelo presidente Valdner Bernardo, o Dadai.

A Comissão será composta por Adalberto Glaza Monteiro, presidente da Comissão Nacional de Arrancada; que também irá presidir a comissão; Luiz Ernesto Morales, presidente da Comissão de autódromos; e Felipe Zerak, diretor Jurídico da entidade e membro do Tribunal Internacional de Apelação da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

A Comissão terá um prazo de 15 dias para apurar as causas do acidente e apresentar relatório detalhado do acidente, com diagrama e dados eletrônicos. O prazo final para a conclusão dos trabalhos é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias caso apresente justificativas plausível para tal. O resultado do trabalho da comissão deverá apontar também medidas que devam ser adotadas para dar maior segurança às competições e impeçam que fato semelhante volte a acontecer.