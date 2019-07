Coluna Bandeirada do dia 03 de julho de 2019

Akyu Myasava foi sensação no Open

Vice-campeão da categoria Cadete, o cascavelense Akyu Myasava foi a sensação do Open do Campeonato Brasileiro de Kart, encerrado sábado, no Kartódromo Delci Damian. Ele somou 24,5 pontos, um a menos que Alfredinho Ibiapina, que levou o título.

Akyu Myasava, da equipe Farmacêutica EMS/Flabom Têxtil, andou rápido nos treinos e nas provas e mostrou maturidade ao comentar sua participação do Open.

Depois de largar na terceira colocação na primeira bateria, disputada na sexta-feira, assumiu a liderança logo na largada e liderou até a última volta, quando perdeu a primeira colocação para Lucas Medeiros, de Brasília. “Saindo em terceiro, decidi que iria para a ponta surpreendendo os adversários, pulando no meio logo na largada. Deu certo e ganhei as duas posições. Já na última volta, cometi um erro ao abrir demais em um ponto que tinha que fechar tudo. No sábado, tudo funcionou bem na segunda, quando larguei na frente e liderei de ponta a ponta. Na terceira bateria, liderei até o fim, quando peguei a ponta da zebra e o kart escapou. Foi um detalhe que me tirou a vitória e o título”, diz Akyu.

Agora Akyu se concentra para disputar o Campeonato Brasileiro, a partir do próximo dia 15, quando estará competindo literalmente em casa, já que reside a menos mil metros do Kartódromo Delci Damian,

Classificação final da Cadete/5 Primeiros

Pos. Pilotos Estado Pontos

1º) Alfredinho Ibiapina PR 25,5

2º) Akyu Myasava PR 24,5

3º) Pedro Lins DF 20

4º) Enzo Nienkotter SC 16

5º) João Pedro Jo RS 13,5

Motocross

A quarta etapa do Campeonato Paranaense de Motocross será disputada no próximo dia 14 em Bituruna. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fprm.com.br/evento/13332. A taxa é de R$ 100 antecipada e de R$ 150 no local.

Firás Fahs tem boa atuação na 1ª prova como piloto Techspeed

O Open do Campeonato Brasileiro de Kart, disputado sexta-feira e sábado, em Cascavel, foi especial para Firás Fahs, de Foz do Iguaçu. Primeiro porque foi a primeira competição como piloto Techspeed e segundo porque teve bom desempenho.

A partir de agora Firás Fahs é piloto oficial da Techspeed e passa a competir comente com chassis da marca. No primeiro campeonato com Tech, Firás largou em 11º, conquistou o décimo lugar na primeira bateria, na sexta-feira, enquanto no sábado foi 11º na segunda bateria e quarto na terceira. Na soma de pontos e com o descarte do pior resultado, Firás se classificou na sétima colocação no Open.

Mesmo não indo ao pódio, o piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção classificou sua participação no Open como excelente. “Andamos no ritmo dos ponteiros nas três baterias e na última brigamos pelas primeiras colocações. O chassis Techspeed é muito competitivo e vamos para o Brasileiro com a expectativa de estar no grupo dos competidores que brigarão pelo título”, acentua Firás Fahs.

Sette Camara

O brasileiro Sérgio Sette Câmara (Youse/BMG/MRV/CCR/CBMM/Cemig/Gasmig/Copasa) venceu domingo a corrida 2 da sexta etapa do Campeonato Mundial de F-2, disputada no Autódromo de Spielber, na Áustria, como preliminar da Fórmula 1. O campeonato chegou à metade

Treinos

Depois do Open, encerrado sábado, o agito continuou no Kartódromo Delci Damian. No domingo, 65 pilotos treinaram se preparando para o Campeonato Brasileiro, que será disputado a partir do próximo dia 15 em Cascavel. Na segunda-feira, outros 40 foram à pista.

Último dia

Hoje será o último dia para treinos antes do Brasileiro. A pista fecha amanhã e só abre no dia 16 com os treinos livres do Brasileiro.