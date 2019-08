Coluna Bandeirada do dia 02 de agosto de 2019

Marcos Fernandes considera o Brasileiro de Kart muito forte

Marcos Fernandes dos Santos, um dos 13 cascavelenses que disputaram o Campeonato Brasileiro de Kart encerrado sábado, em Cascavel, considerou a competição muito forte. O piloto da equipe JFS Guindastes/Transdesk disputou a categoria Sênior A, conquistando o 20º lugar entre 33 participantes da categoria.

Marcos largou em 17º, terminou a primeira prova classificatória em 28º; a segunda em 18º e a Pré-Final em 25º. Largou na Final em 25º e recebeu a bandeirada final em 20º.

Em seu segundo ano na categoria Sênior A, Marcos Fernandes disse que o Brasileiro de Cascavel foi muito forte, mas frisa que não obteve melhor colocação em função das pancadas que levou em todas as provas. “Andei no ritmo dos feras da categoria, mas as batidas me impediram de estar entre os dez mais bem colocados. Estou satisfeito com minha performance. Valeu pela experiência”, acentua Marcos Fernandes.

Nos próximos dias, Marcos Fernandes avaliará a possibilidade de disputar a Copa Brasil em outubro, no Beto Carrero, em Santa Catarina, e o Paranaense em novembro, em Campo Mourão. Em 2016, Marcos foi o campeão da categoria Sênior B na Copa Brasil, quando a competição foi disputada em Cascavel.

Tomaselli volta ter bons resultados

A catarinense Bruna Tomaselli (Bruna & Bia Malhas/WNGSports) voltou a ter um ótimo desempenho na USF2000, desta vez na 10ª e na 11ª etapa da temporada, no circuito de Mid Ohio, em Lexington. A piloto acumulou um Top 5 e um Top 10 e se consolidou na oitava colocação da competição. Agora, Bruna ocupa a oitava colocação na competição, com 131 pontos, seis a menos que o sétimo, Cameron Shields. A próxima etapa da temporada será de 29 deste mês a 1º de setembro, na cidade de Portland, no Estado do Oregon.

Velocidade na Terra terá a 3ª etapa do Brasileiro na Bahia

O fim de semana vai colocar um piloto na história da Velocidade na Terra brasileira. De hoje até domingo, em Luís Eduardo Magalhães (BA), a elite da modalidade vai se reunir para a disputa da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra (BRVT). O evento vai definir o campeão brasileiro de 2019 na categoria Kartcross e também acirrar a disputa do título no Autocross.

Serão disputadas sete baterias válidas pelo certame nacional no autódromo Junior Poletto, todas com transmissão ao vivo pelo canal da categoria no YouTube (www.youtube.com/brvtonline).

A organização do evento espera mais de 60 pilotos no oeste da Bahia. “Em todas as etapas do BRVT nós tivemos um apoio muito grande dos pilotos, que se comprometeram com o campeonato e compareceram em peso para as disputas. Na última etapa foram cerca de 80 pilotos para as três categorias, agora, na Bahia, acreditamos que o evento também será um sucesso”, disse o presidente da CNVT (Comissão Nacional de Velocidade na Terra) da CBA, Gian Pasquali.

Pedro Ferro

Promovido este ano à principal categoria do kartismo nacional, Pedro Ferro (Shutt/Connect Parts) viveu duas semanas de intenso aprendizado na disputa do 54º Campeonato Brasileiro de Kart. A competição, disputada em duas fases distintas, foi realizada de 15 a 27 de julho no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel (PR). Na primeira fase, Pedro disputou a categoria Codasur e terminou em 33º. Na segunda, terminou em 15º na categoria Graduados.

Transcatarina

O 11º Transcatarina (que terminou no dia 13 de julho) ainda está dando o que falar e, devido ao enorme sucesso em 2019, a data para o 12º Transcatarina está confirmada: de 7 a 11 de julho de 2020. As cidades sedes ainda serão definidas, mas tudo leva a crer que Fraiburgo se manterá como o ponto de partida desta aventura off-road que cruza o estado de Santa Catarina.

CRG

Depois de uma preparação intensa, a fabricante italiana de chassis CRG atingiu seus objetivos e fechou sua participação na 54ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, encerrado sábado em Cascavel (PR), como a marca que obteve o maior aproveitamento relacionado à quantidade de karts inscritos. A CRG, que tem sua operação brasileira comandada por Eduardo Dieter, alcançou a incrível marca de 60% de seus karts presentes nos pódios, mesmo estando autorizada a participar em apenas oito das 19 categorias participantes do Campeonato Brasileiro – Júnior, Graduados, Sênior A, Novatos, OK Internacional, Codasur Júnior, Codasur e KZ Graduados.