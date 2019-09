Coluna ADI do dia 5 de setembro de 2019

Referência

O presidente Ademar Traiano (PSDB) afirmou que a comunicação da Alep se tornou “uma referência de boas práticas” e enfatizou que a “Assembleia se orgulha de sua equipe de comunicação e de sua diretora, Kátia Chagas”. Traiano lembrou que iniciativas e projetos pela comunicação do Legislativo têm recebido prêmios nacionais, como o aplicativo Agora é Lei no Paraná. “Um atestado de que o setor está cumprindo a missão que recebeu de inovar, tornar a Assembleia mais transparente e mais próxima da população”.

Apoio total

“Todo o trabalho é possível porque temos apoio do presidente Traiano e do 1º secretário Luiz Cláudio Romanelli. Eles deram carta branca para implantar programas e inovar com liberdade para trabalhar e isso faz toda a diferença. Foram criados vários programas, como o ‘Assembleia no Enem’ e aplicativos premiados como o ‘Agora é Lei no Paraná’”, afirmou Kátia Chagas. A Assembleia Legislativa do Paraná também foi a primeira do País a transmitir ao vivo as sessões plenárias por Facebook, Instagram e Twitter.

Feira do livro

A Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu tem nova data. Será de 18 a 24 de outubro, no Clube Gresfi. A programação ainda será divulgada pela prefeitura.

Semana Brasil

O governo lançou a campanha para estimular o consumo durante a semana de 7 de setembro, a Semana do Brasil. A campanha tem a participação de 4.680 empresas de todo o País que vão oferecer descontos e promoções em produtos e serviços do varejo, comércio e serviços.

PEC rejeitada

Com o plenário vazio, o Senado rejeitou a PEC das Liminares proposta pelo senador Oriovisto Guimarães (Pode), que buscava regulamentar a concessão dessas decisões pelo STF. O texto obteve 38 votos favoráveis contra 15. Mas, por se tratar de PEC, o texto precisaria de pelo menos 49 votos para ser aprovado.

Adversário de Gleisi

O deputado Paulo Teixeira (SP) decidiu disputar a presidência do PT contra a deputada Gleisi Hoffmann (PR) – candidata de Lula. “Vou lançar oficialmente a candidatura nas próximas semanas”.

Bolsas cortadas

O governo federal suspendeu o financiamento de 5.163 bolsas (R$ 37,8 milhões) de novos pesquisadores de mestrado e doutorado. No Paraná, foram 446 bolsas cortadas (R$ 2,7 milhões).

Frente com Requião

O ex-deputado Ângelo Vanhoni articula aliança do PT com o MDB para as eleições municipais de 2020. A ideia seria lançar o ex-senador Roberto Requião na disputa pela Prefeitura de Curitiba com o PT na vice. Para isso, Vanhoni espera ganhar a presidência municipal do PT na eleição interna que ocorre neste domingo (8).

***Vale do Ivaí e Norte

Hoje o governador Ratinho Junior libera recursos para 23 cidades da região de Apucarana, no Vale do Ivaí, e participa do 10º Congresso Nacional Moveleiro, em Arapongas, no norte do Paraná.