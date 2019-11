Coluna ADI do dia 29 de novembro de 2019

Assembleia

A direção da Assembleia Legislativa também vai antecipar o pagamento do 13º salário aos servidores dia 6 de dezembro. Hoje serão depositados os salários de novembro e, no dia 16, o pagamento de dezembro e o terço de férias.

É grave

Se no Paraná o governador Ratinho Junior fechou o pagamento dos salários dos servidores em 2019, a situação no Rio Grande do Sul é crítica. O estado gaúcho enfrenta a maior greve de professores dos últimos tempos. São ao menos 1.533 escolas em greve e os educadores estão com salários parcelados há praticamente 50 meses.

***Transferência

O Tribunal Regional do Trabalho garantiu a transferência dos empregados da Itaipu Binacional, do escritório de Curitiba, para a sede da usina em Foz do Iguaçu. A medida faz parte da política de austeridade do diretor-geral, general Joaquim Silva e Luna e abrange 130 empregados.

Black friday

O varejo deve movimentar R$ 3,67 bilhões em vendas na Black Friday deste ano, um aumento de 10,5% em relação ao ano passado. Os cálculos são da Confederação Nacional do Comércio. Já pesquisa da Associação Comercial do Paraná constatou que 70% dos entrevistados farão compras nesta sexta-feira. O gasto médio será de R$ 460, mas 51% dos entrevistados disseram que irão gastar acima de R$ 600 com as compras.

Desconto no táxi

A Prefeitura de Curitiba vai lançar um aplicativo exclusivo que dará desconto de até 40% nas corridas com a frota oficial de táxis. O APP permitirá corridas com preços fixos e, além disso, os taxistas poderão isentar os passageiros da bandeirada de R$ 5,40,para quem estiver a menos de 1 km de distância.

Redução

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional reduziu em R$ 759 milhões do volume de dinheiro que seria destinado às emendas de bancada no orçamento de 2020. A alteração causou uma redução de pouco mais de R$ 28 milhões do orçamento de emendas impositivas previstas para cada estado. Os R$ 247 milhões inicialmente previstos para o Paraná foram reduzidos para R$ 219 milhões, corte de 11,4%.

Costas Oeste/Norte

É uma opção forte de turismo e lazer. O Paraná tem mais de mil quilômetros de cursos de água nas divisas com São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraguai. São praias de água doce dos Rios Paranapanema e Paraná em margens aumentadas pelos imensos lagos das usinas Chavantes, Capivara, Taquaruçu, Rosana e Itaipu. A extensão é dez vezes a do litoral do Estado, que tem 98 quilômetros.

***Expectativa de vida

A expectativa de vida do brasileiro ao nascer subiu em 2018, de acordo com o IBGE. Passou de 76 anos para 76,3 anos. Em 2016, era de 75,8 anos e, em 2010, de 73,5 anos. Para se ter uma ideia, em 1960, a expectativa de vida do brasileiro era de 48 anos.

Dinheiro gringo

O Conselho Nacional de Imigração decidiu conceder visto temporário de dois anos para imigrantes aposentados ou beneficiários de pensão por morte que comprovem transferência mensal ao Brasil de US$ 2 mil. A medida visa atrair turistas e aquecer a economia.

Limite de 8%

O governo federal decidiu criar um limite de 8% ao mês às taxas de juros cobradas pelos bancos caso o cliente precise usar o chamado cheque especial. De acordo com técnicos do Banco Central, hoje os juros médios do crédito especial são de 306% ao ano. Ao mês, o percentual fica por volta de 12%.