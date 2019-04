Coluna ADI do dia 25 de abril de 2019

Decisão do STF

O deputado Jonas Guimarães (PSB), presidente da Comissão Especial que analisa a PEC das aposentadorias dos ex-governadores, vai esperar a decisão do STF, que votará ainda esta semana ação semelhante proposta pela OAB. Jonas Guimarães decidiu aguardar o resultado antes de dar sequência aos trabalhos na Assembleia Legislativa.

Vice-líder

O deputado Tiago Amaral (PSB) foi indicado pelo governador em exercício, Darci Piana, como vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa. Tiago Amaral, com o líder deputado Hussein Bakri (PSB), vão articular o apoio dos deputados em matérias e projetos de interesse do Estado.

Sercomtel

As renegociações de contratos, o aumento nos serviços prestados, a implementação de novas soluções e as ações de economia foram responsáveis pelo lucro de R$ 1,171 milhão registrado pela Sercomtel em 2018. Em comparação a 2017, a empresa obteve no lucro líquido variação positiva de 217,04%. Os resultados e o balanço financeiro da Sercomtel serão submetidos à aprovação da assembleia geral em 29 de abril.

Refis

O governo do Estado prorrogou por mais 60 dias o prazo para as empresas aderirem ao Refis – programa de parcelamento de dívidas com o ICMS.

Tarifa Rural

A Assembleia Legislativa autorizou a abertura de crédito especial de R$ 25 milhões para fomentar a produtividade rural noturna com a concessão de desconto mensal na tarifa de energia elétrica aos produtores rurais. A medida atende, principalmente, produtores de aves, suínos e pecuária.

Dallagnol investigado

O Conselho Nacional do Ministério Público abriu inquérito contra o procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol. O motivo: Dallagnol afirmou que os ministros do STF Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski formam uma “panelinha”. E que “passam para a sociedade uma grave mensagem de leniência com a corrupção”.

47ª Efapi

A 47ª edição da Efapi (Exposição-Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) segue até domingo, 28, em Santo Antônio da Platina. A feira deve receber 200 mil pessoas e movimentar algo em torno de R$ 5 milhões em negócios. Além de shows, rodeios, entre outras atrações, a Efapi é marcada por encontros e seminários técnicos.

Vitória na CCJ

Os paranaenses Felipe Francischini (PSL), Felipe Barros (PSL), Joice Hasselmann (PSL) e Paulo Eduardo Martins (PSC) se destacaram na vitória do governo por 48 a 18 na votação da PEC da Reforma da Previdência aprovada na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados.

Sessão das Apaes

Na terça-feira, dia 30, a Assembleia Legislativa fará uma sessão especial em homenagem para as Apaes. O Estado já decidiu aumentar de R$ 30 para R$ 35 a subvenção por aluno matriculado nas 401 instituições espalhadas no Estado. As Apaes atendem mais de 40 mil alunos no Paraná.