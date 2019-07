Coluna ADI do dia 23 de julho de 2019

Sem abono

O Dieese aponta que mais de 1 milhão de paranaenses ficarão sem abono do PIS/Pasep com a aprovação da reforma da Previdência. Dos 1.472.411 paranaenses que recebem o abono hoje, 68,3% deles perdem o direito. O impacto pode chegar a R$ 683 milhões. O Paraná é o quarto estado com maior perda, atrás apenas de Santa Catarina (71,8%), São Paulo (70,1%) e do Rio Grande do Sul (68,5%). No País, 12,7 milhões de trabalhadores serão afetados. “As pessoas que trabalham no dia a dia é que vão pagar a conta da reforma da Previdência. Fala-se muito em combater os privilégios, mas, na verdade, a conta é paga mesmo pelo trabalhador geral, aquele que atua no setor urbano”, diz o deputado Romanelli (PSB).

Terminal portuário

O vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsobnaro, avisa pelo twitter que em 30 dias o governo federal fará o leilão de mais três terminais portuários, uma das áreas no Porto de Paranaguá.

Acordo bom

Especialistas e técnicos da Faep avaliam que o Paraná está entre os estados que vão se beneficiar mais pelo acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, devido ao perfil do setor produtivo local. Na indústria, os segmentos de alimentos, móveis, madeira, têxteis e vestuário serão os principais candidatos a ganhar novos clientes do outro lado do Atlântico, enquanto na agropecuária, as vantagens aparecerão em praticamente todas as atividades.

Tarifa congelada

O valor da tarifa de ônibus em Curitiba vai se manter em R$ 4,50 até fevereiro de 2020. É o que prevê convênio assinado entre a prefeitura e o Estado, que vai repassar R$ 40 milhões à prefeitura como subsídio da tarifa. Atualmente, o custo real da passagem de ônibus é de R$ 4,79. O convênio prevê ainda a criação de novas faixas exclusivas para os ônibus na capital e novas linhas metropolitanas.

Exportação de porco

A exportação de carne porco pelo Porto de Paranaguá cresceu 58% entre o primeiro semestre de 2018 e o de 2019. Neste ano, foram 36,2 mil toneladas com receita de US$ 76 milhões. De janeiro a junho do ano anterior, foram 23 mil toneladas e US$ 49 milhões em receita. Os cinco principais destinos da carne suína são Hong Kong (13,3 mil toneladas), China (10,8 mil), Cingapura (6,9 mil), Vietnã (1,4 mil) e Albânia (1 mil toneladas).

Alerta

“No Paraná ainda não foram confirmados casos, mas todo cuidado é pouco. O sarampo mata e a única forma de preveni-lo é tomando a vacina. A doença é altamente contagiosa, cada paciente infectado contamina pelo menos 16 pessoas não imunizadas. O esquema vacinal prevê duas doses para pessoas de 12 meses até 29 anos de idade. É indicada uma terceira dose a pessoas com até 49 anos. A tríplice viral é fornecida pelo SUS, e está disponível nas unidades básicas de saúde” – do deputado Luciano Ducci (PSB), alertando sobre a importância da vacina contra o sarampo.