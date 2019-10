Coluna ADI do dia 22 de outubro de 2019

Petraglia

A homenagem ao título da Copa Brasil pelo Athletico Paranaense, proposto pelo deputado Romanelli (PSB), na Assembleia Legislativa, será realizada assim que restabelecida a saúde do presidente do conselho deliberativo do clube, Mario Celso Petraglia. O Athletico espera faturar neste ano mais de R$ 110 milhões entre prêmios da Libertadores, da Copa Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Afastado

O deputado Filipe Barros está entre os cinco parlamentares afastados e suspensos das atividades do PSL na Câmara dos Deputados. Barros é bolsonarista de carteirinha e já foi retirado da vice-liderança do partido e da comissão de legislação participativa. Está cotado agora para ser um dos vice-líderes do Governo no Congresso Nacional. Pré-candidato a prefeito de Londrina, Filipe Barros conta desde já com apoio do clã Bolsonaro.

Dobradinha

O Pros e o SD devem dobrar a disputa nas eleições municipais na maioria das cidades paranaenses. O presidente estadual do Pros, Alisson Wandscheer, adiantou que o partido já está formalizado, com diretórios e executivas, em 150 das 399 cidades do Paraná. Até o fim de ano, Wandscheer espera completar 250 cidades com o Pros organizado.

Alta no Paraná

O Paraná tem o terceiro maior número de empresas em funcionamento no País, segundo dados da Rais 2018. São 306.074 estabelecimentos registrados. Ainda assim, houve uma pequena queda, de 0,56%, em relação a 2017. O percentual é semelhante ao registrado nacionalmente, 0,55%. O estado que apresentou maior alta no número de empresas foi o Mato Grosso, 1,35%.

Eleições

“Estamos em busca de novas lideranças para construir candidaturas próprias nas principais cidades. Em Ponta Grossa, o pré-candidato é o deputado Aliel Machado. O Aliel está maduro e preparado para ser um bom prefeito, um bom administrador para a cidade. Também trabalhamos com candidatura própria para Curitiba, através do deputado Luciano Ducci, e ainda em Londrina e Cascavel” – do deputado Romanelli, vice-presidente estadual do PSB no Paraná.

Hospital do Câncer

O deputado Artagão Júnior (PSB) acompanhou o governador Ratinho Júnior na inauguração das obras de ampliação do pronto-socorro do Hospital São Vicente de Paulo em Guarapuava. Artagão agradeceu a atenção do governador à saúde de Guarapuava, em especial a liberação de emendas para a construção do centro oncológico. “Foi confirmado o pagamento das emendas, entre elas a minha de R$ 5 milhões, para a obra do centro oncológico. Foi garantido ainda o repasse dos recursos necessários para conclusão da obra e compra dos equipamentos”.

No impresso

O ministro Gilmar Mendes (STF) suspendeu a MP que liberava as prefeituras de publicar editais de licitações, leilões, concursos e atos oficiais em jornais. A decisão do ministro foi tomada em ação protocolada pela ANJ (Associação Nacional de Jornais) e suspendeu os efeitos da medida provisória até o julgamento definitivo pelo plenário do tribunal.

Antes eles…

O deputado Sargento Fahur (PSD) disse que torce para que antes seja morto um bandido do que uma pessoa de bem. “Os governos estaduais e federais estão agindo, estão tomando providência e logo vão resolver esse problema que são as facções criminosas. Deram muita colher de chá para esses vagabundos, criaram facções criminosas e agora estão falando em superpopulação carcerária. Ao meu ver, isso significa que as forças policiais estão trabalhando, agora cabe ao governo fazer mais presídios soltar aqueles que tem direito e separar as facções ou juntar tudo e dar um monte de facão que se matem tudo”.