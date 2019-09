Coluna ADI do dia 13 de setembro de 2019

Aqui não, João

O PT de Curitiba já avisou o deputado Zeca Dirceu que ele não tem chance alguma de ser candidato a prefeito da capital paranaense. Quanto a uma nova disputa em Cruzeiro do Oeste, na qual foi prefeito por duas vezes, o filho do ex-ministro José Dirceu terá apoio da máquina do partido.

Microempresa

Uma parceria entre TCE, PGE, Sebrae e Fecomércio definiu um plano de ação para incentivar a aplicação do estatuto nacional da microempresa no Paraná. Já há entendimento que os municípios podem realizar licitações exclusivas a microempresas sediadas em determinado local ou região. Nos cursos de capacitação que faz em todas as regiões, o TCE orienta os servidores municipais envolvidos na aquisição de bens e serviços para as prefeituras quanto à obrigatoriedade do cumprimento da lei.

Parlamento Universitário

Projeto da estudante de Direito Gabriela Damaceno foi aprovado na CCJ da Assembleia Legislativa e segue ao plenário para ser votado pelos deputados. A proposta obriga fornecedores a informar os consumidores sobre presença de insumos de origem suína na composição dos produtos ofertados ao público. “Gabriela é um talento revelado no Parlamento Universitário. Estamos criando programas para estimular os jovens a participar da política e a estudante mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSDB),

Com quem vamos?

Os partidos do Centrão (DEM, PP, PL, Republicanos (ex-PRB), Solidariedade e Avante) começaram a se mexer e querem conquistar as redes sociais polarizadas entre esquerda e direita. Também procuram um candidato para vencer o atual presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. O nome do governador João Dória (PSDB-SP) não é consenso.

TV Digital

A Assembleia Legislativa fechou acordo com o Senado para integrar a Rede Legislativa de TV Digital. Com isso, o Legislativo passará a ter um canal aberto na TV para transmitir sessões plenárias, comissões e a programação da TV Assembleia. Atualmente, a Assembleia dispõe de um canal a cabo e aluga espaço na grade de uma emissora aberta para transmitir apenas as sessões plenárias.

Pacto e reforma

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), adianta que o ministro Paulo Guedes (Economia) vai entregar nos próximos dias, as propostas do governo federal sobre o pacto federativo (no Senado) e da reforma tributária (na Câmara dos Deputados).

Fundo do Litoral

O governador Ratinho Junior aguarda autorização do Ministério da Fazenda para criar um Fundo do Litoral, com recursos do Porto de Paranaguá, para executar obras nas cidades litorâneas. A informação é do deputado Alexandre Curi (PSB) que espera ainda este ano o aval da Fazenda. Entre as obras a ser executadas através do fundo estão a Avenida JK, em Matinhos, que já tem ordem de serviço emitida; a Faixa de Infraestrutura, em Pontal do Paraná; os viadutos de acesso a Paranaguá e obras de pavimentação em Antonina.

***Colégio Militar

Um dos objetivos da deputada Luísa Canziani (PTB) é levar um colégio militar para Apucarana. “Conversei com o ministro Abraham Weintraub (Educação) sobre potencial da cidade que pode integrar o programa das escolas militares e a importância de um novo modelo pedagógico, educacional e administrativo na região. Também conversamos sobre a criação de um curso tecnológico de agrotech no Paraná para criar um ecossistema de desenvolvimento junto ao Polo Tecnológico de Inovação Agropecuária”.