Coluna ADI do dia 10 de setembro de 2019

Bolsonaro e Francischini

Sintonia fina entre o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o deputado Felipe Francischini (PSL), presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Francischini vai colocar em pauta os projetos de Bolsonaro que não tiveram andamento no Legislativo em 27 anos de mandato como deputado. São 19 projetos parados na CCJ, entre eles o que agrava a pena para quem comete roubos com o uso de motocicleta.

Sem chance

A assessoria do senador Oriovisto Guimarães (Pode) adianta que não há chance de ele concorrer a prefeito de Curitiba em 2020. “Isso não ocorrerá. O senador pretende cumprir o mandato e não pensa em se candidatar mais a nenhum cargo político”.

Cota das mulheres

A deputada Renata Abreu (Pode-SP) apresentou projeto de lei que prevê que, caso um partido não atinja o mínimo de 30% de candidaturas femininas, poderá deixar as vagas vazias. O projeto está na CCJ, desagrada a maioria das deputadas federais e promete mais polêmica até chegar ao plenário para votação.

Educação é prioridade

A deputada Christiane Yared (PL) afirma que destinou mais de R$ 186 milhões em recursos ao Paraná. “Desses, R$ 6 milhões foram encaminhados diretamente para educação. Ao investir na educação se evita tantos males que acometem a sociedade como a violência. Olhar para os nossos jovens é garantir um futuro melhor para o nosso país”.

Habilitados

Coasul Cooperativa Agroindustrial (São João), Gonçalves e Tortola (Paraíso do Norte) e Granjeiro Alimentos (Rolândia) estão entre seis frigoríficos brasileiros habilitados pela China para exportação de frangos, o que significa que já podem embarcar a carne de frango ao mercado chinês. Em maio, a produção de frango paranaense chegou a 161 milhões de cabeça e no acumulado no ano é de 773,3 milhões de abates. A China é o principal mercado de exportação para o frango Paraná.

***Voe para União da Vitória

O Aeroporto José Cleto de União da Vitória já está pronto para receber os voos semanais de Curitiba, já a partir de outubro, previstos no Programa Voe Paraná. Técnicos do programa vistoriaram, aprovaram e elogiaram as condições do aeroporto. “Fizemos recape na pista, melhores as condições do terminal de passageiros e estamos trabalhando, com apoio do Estado, num muro que vai cercar o terminal todo”, disse o prefeito Santin Roveda (PL).

Exclusão

O deputado Romanelli (PSB) defende a exclusão das atuais concessionárias de nova licitação do pedágio caso não entreguem as obras previstas nos contratos de 1998. As concessões dos 2,5 mil quilômetros pedagiados são exploradas por seis empresas e terminam em novembro de 2021. “O povo paranaense está refém do pedágio e paga as tarifas mais caras do País. Poucas obras foram realizadas e a maioria foi deixada para o fim do contrato”.

Tucanos unidos

“Todo partido, para marcar gol, tem que entrar em campo. Ter candidaturas independente de ganhar ou perder. Agora, temos conversado muito com o Eduardo Pimentel (PSDB), que tem um prestígio extraordinário. Ele tem que optar entre ser candidato ou permanecer vice. E o jogo político é muito dinâmico. Altera-se a qualquer tempo” – do deputado Ademar Traiano (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa.