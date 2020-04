Coleta seletiva em Foz será retomada na segunda-feira

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente retoma, na próxima segunda-feira (27), o Programa de Coleta Seletiva em Foz do Iguaçu. A volta do serviço atende ao Decreto 28.055. Para o retorno, os grupos devem tomar medidas de precaução, como a utilização de luvas especiais para a coleta, distanciamento entre os trabalhadores (durante a coleta e no centro de triagem), máscaras, óculos de proteção e álcool em gel.

Como medida de prevenção, a coleta acontecerá a cada quinze dias, seguindo cronograma já adotado antes da paralisação. Dos 94 catadores e catadoras que integram o programa, apenas 12 estão afastados por pertencerem aos grupos de risco (idosos e doentes crônicos).

Alerta

A residência onde houver algum caso suspeito ou confirmado da Covid-19, NÃO DEVERÁ fazer o descarte do material reciclável para a coleta. Nestas casas, todo o resíduo gerado deve ser colocado em sacos de lixo e amarrados de modo que ninguém tenha contato com o conteúdo e entregues para a coleta de lixo convencional.

Confira o cronograma do seu bairro:

SEGUNDA-FEIRA

Itaipu C

Porto Belo

Polo Universitário

Cidade Nova

Alto da Boa Vista

Portes

Monjolo

Centro

Lote GRande

Aparecidinha

Cognópolis

TERÇA-FEIRA

Morumbi

Portal

Panorama

São Roque

QUARTA-FEIRA

KLP

Lancaster

Itaipu A

Ipê

Três Bandeiras (Jardim das Palmeiras I e II e Parque Imperatriz)

QUINTA-FEIRA

Itaipu B

Três Lagoas

Três Bandeiras

Alvorada

Campos do Iguaçu

Centro Cívico

Polo Centro

Maracanã

SEXTA-FEIRA

Cognópolis

Mata Verde

Três Fronteiras

Bourbon

Porto Meira

Carimã

Yolanda

Cataratas

Remanso