Coleta Seletiva de Maringá volta a funcionar normalmente

A partir desta quarta-feira (15), a Prefeitura de Maringá retoma integralmente com os serviços da Coleta Seletiva na cidade. Recicláveis como papéis, plásticos, metais e vidros, devem ser colocados em uma única embalagem, plástica ou de papelão, aos “pés” das lixeiras ou em contêineres próprios.

Materiais que possam oferecer algum tipo de risco para os coletores devem ser inseridos em recipientes vedados, como caixas de leite e garrafas PET. Para facilitar escreva na embalagem do que se trata o material.

As atividades foram suspensas no dia 21 de março, a pedido das cooperativas que alegaram riscos de manipulação de materiais em função do coronavírus. O serviço será retomado pela prefeitura após mudança na logística com base em recomendações do Ministério Público do Trabalho e Vigilância Sanitária.

Materiais ficarão 72h em quarentena, nas cooperativas ou em galpões disponibilizados pela prefeitura, antes de ser manuseados e triados por cooperados que também receberam orientações sobre manuseio, prevenção e utilização de EPIs.