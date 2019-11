Colégio FAG realiza espetáculo sobre circo

Crianças disciplinadas e felizes em realizar um lindo espetáculo para suas famílias. A apresentação de encerramento do Colégio FAG levou a magia do circo para o palco do anfiteatro, que ficou lotado de pais orgulhosos e emocionados.

Alunos de 4 a 10 anos, do Pré I ao 5º ano, fantasiados de personagens do circo, protagonizaram o espetáculo.

O professor Givanildo Nardi, diretor do colégio, disse que o momento é de agradecimento à confiança dos pais com algo tão importante que é a educação dos seus filhos. “Esse ano foi maravilhoso, caprichamos muito nesse evento. Hoje apresentamos às famílias toda a nossa entrega. É a homenagem dos seus filhos. É também um momento de confraternização entre os alunos”, ressalta.

Gabriel Molina, de 10 anos, confirma que foram muitos ensaios para que as falas e as coreografias saíssem perfeitas. Ele interpretou o palhaço espevitado e alegrou a plateia. “Acho que eles gostaram muito, pois dava para ouvir os aplausos e risadas lá do camarim”, comemora o garoto.

A mãe de Gabriel, Denise de Lima, diz que é sempre emocionante prestigiar as crianças. “Eu sempre me emociono, por mais singela que seja a apresentação, mas desta vez eles surpreenderam pelo nível do espetáculo que foi grandioso”, enaltece.

No final, todos os alunos, posicionados com lanternas no palco e nos corredores, cantaram a música Firework, da cantora norte-americana Katy Perry, mostrando uma parte do resultado das aulas de Inglês.