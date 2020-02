Colégio de Vera Cruz recebe kits escolares

O Colégio Estadual Vital Brasil, de Vera Cruz do Oeste, recebeu a visita da chefe do Núcleo Regional de Educação de Cascavel, Luciana Paulista, para, com o diretor Carlos Tolovi e a diretora-auxiliar Rosinéia Costa, entregarem kits escolares aos alunos do Ensino Médio Regular e da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os kits foram enviados pelo Ministério da Educação e são compostos de quatro canetas, uma calculadora, régua, lapiseira com duas recargas e três cadernos de dez matérias cada.

A chefe do Núcleo Regional destacou a importância do material repassado como um importante estímulo para os alunos se dedicarem cada vez mais aos estudos.