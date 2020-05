Colaboradores com deficiências e estrangeiros recebem orientação especial sobre a covid-19

As ações contra o coronavírus seguem com força na Copacol. Tudo isso para que seus colaboradores possam trabalhar com mais segurança.

E, com o objetivo de dar uma atenção especial àqueles que fazem parte do grupo PCD (Pessoas com Deficiência), é que a Cooperativa realizou encontros online e presencial (mas com poucas pessoas). A ação envolveu colaboradores surdos e com deficiência intelectual.

Acompanhados de seus supervisores, eles receberam as informações sobre a prevenção contra a covid-19, através do departamento de Saúde da empresa contando com o apoio da área de gestão de pessoas.

Alice Gabriela Alcântara é surda, e se sentiu muito feliz pela atenção da empresa para com ela e seus colegas.

“Achei muito bom podermos contar com uma intérprete. Eu consigo compreender bem o português para ler o que a Cooperativa divulgava, porém, alguns colegas estavam tendo muita dificuldade e esta ação facilitou muito a comunicação e nos faz sentir ainda mais parte da Copacol”, comentou a colaboradora com a ajuda da intérprete.

Cartilha em francês:

A Cooperativa conta com 579 colaboradores vindos do Haiti. Visando também oferecer-lhes informações precisas sobre a covid-19, é que a empresa produziu um material específico na língua francesa.

Jackson Louis trabalha como monitor na Unidade Industrial de Aves, e ficou muito feliz com esta ação da empresa.

“ A maioria do grupo não tem fluência no português, então com os informes na nossa língua fica bem mais fácil entender. É muito legal e agradecemos esta atitude da Copacol”, comenta.

A supervisora do departamento de Gestão de Pessoas, Vânia Granemann, destacou a importância de todos estarem integrados.

“ Para a Copacol, cada colaborador é de extrema importância e, sabendo das dificuldades de comunicação que muitos enfrentam, estamos realizando estes encontros para que compreendam melhor sobre o coronavírus e também sobre a importância de seguir as medidas adotadas pela empresa”, explica Vânia.

Por Assessoria

*Conteúdo patrocinado