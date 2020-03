COI banca datas da Olimpíada

Zurique – Apesar da epidemia do novo coronavírus, os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 seguem com sua programação inicial. O COI (Comitê Olímpico Internacional) emitiu uma nota oficial nessa terça-feira (17) em que reforça o compromisso de realizar o evento na data prevista, de 24 de julho a 9 de agosto.

O anúncio do COI ocorreu logo depois da Uefa e da Conmebol adiarem as edições deste ano da Eurocopa e Copa América, respectivamente, como forma de combater o avanço da pandemia mundial. Ambos os eventos ocorreriam de 12 de junho a 12 de julho.

“A mais de quatro meses dos Jogos, não há necessidade de decisões drásticas nessa fase, e qualquer especulação neste momento seria contraproducente”, disse o COI em nota.

Ainda de acordo com a entidade, do total de vagas olímpicas, 43% delas ainda não foram preenchidas. Entre as possibilidades de flexibilização dos critérios de classificação dos atletas, uma seria o posicionamento no ranking mundial e resultados de competições já realizadas. O COI também afirmou “incentivar todos os atletas a continuarem se preparando para os Jogos Olímpicos da melhor forma que puderem”.

Novidades no COB

No Brasil, um dia depois de anunciar algumas medidas administrativas para evitar a disseminação do novo coronavírus, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) emitiu nova nota ontem (17), com novidades em relação à anterior. Desta vez, anunciou o fechamento do Centro de Treinamento Time Brasil a partir desta quarta-feira (18) e durante os próximos 15 dias corridos, além do cancelamento do módulo presencial do Curso de Esporte de Alto Rendimento e o mais importante: que “pode fazer adaptações nos sistemas de qualificação para Tóquio 2020”.