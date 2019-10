Cohapar e prefeitura auxiliam moradores a obterem escritura

Quatro Pontes – No dia 11 de outubro, mutuários, compradores ou ocupantes de imóveis financiados pela Cohapar em Quatro Pontes devem comparecer à prefeitura para apresentação da documentação necessária para adesão ao programa de escrituração direta da companhia. O serviço é oferecido pela empresa com custos reduzidos e condições facilitadas de pagamento, além da possibilidade de isenção do pagamento de taxas municipais para quem precisa registrar a propriedade da moradia em cartório.

O serviço custa R$ 478,36 à vista e pode ser parcelado em quatro parcelas de R$ 132,88. “Após o pagamento, a escritura é emitida em 15 dias úteis. Depois, o documento deve ser levado ao cartório para que o proprietário obtenha o registro definitivo em seu nome”, explica o coordenador regional da Cohapar, Gerson Paranhos.

Nas últimas semanas, técnicos da companhia e da prefeitura têm feito ações presenciais de divulgação e orientação sobre o programa. Quem quiser também pode conhecer detalhes do serviço e iniciar o processo de adesão acessando o site da Cohapar, pelo endereço cohapar.pr.gov.br/escritura.

Também é possível entrar em contato direto com o escritório regional da Cohapar, pelo telefone 0800 645-0055. O atendimento telefônico é prestado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h30.

Documentos

Para obter a escritura definitiva, é necessário que o interessado comprove que quitou todas as parcelas de financiamento com o certificado de quitação. A primeira via do documento pode ser solicitada gratuitamente à Cohapar.