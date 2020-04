COE faz novas recomendações para evitar avanço da Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde expediu duas novas portarias com determinações e orientações à população sobre o enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). As medidas fazem parte das deliberações tomadas pelo COE (Centro de Operações Emergenciais) em reunião realizada no último sábado (11).

Aos condomínios horizontais e verticais, foi determinado que fechem suas brinquedotecas, espaços kids, playgrounds, salas de jogos, quadras poliesportivas, campos de grama, quadras de grama sintética e quadras de areia.

Orientações

Em outra portaria, a Secretaria de Saúde recomenda que os estabelecimentos orientem seus colaboradores que ao chegarem em casa substituam os calçados e roupas de trabalho, a fim de evitar uma possível contaminação da residência.

Essas proibições e orientações irão perdurar até que a ameaça da pandemia seja controlada, eliminada ou encerrada a Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional.