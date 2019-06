Cmei e Lar dos Idosos são contemplados com doações

A responsabilidade social integrou mais uma vez a formação dos acadêmicos da Unipar de Toledo. O Cmei Dedinho Verde, de Ouro Verde do Oeste, e o Lar dos Idosos foram as entidades beneficiadas por ações desenvolvidas pela Instituição, com participação de estudantes.

Todos os cursos da Unipar, das modalidades presencial, semipresencial e EAD, abraçaram a causa.

A arrecadação foi bastante comemorada pelos organizadores: foram cem quilos de alimentos, mais de trinta pacotes de fraldas geriátricas, 140 caixas de bombom e 60 brinquedos.

UNIPAR

Dois cursos ofertados pela Unipar aos alunos do ensino médio seguem com inscrições abertas – auxiliar de laboratório clínico e decoração de ambientes. Serão 80 horas de estudos presenciais. Aulas começam no próximo mês. Os encontros serão aos sábados, em regime quinzenal, pela manhã, das 8h às 12h e à tarde, das 13h às 17h. Informações pelo telefone (45) 3321-1300, setor da pós-graduação.