Clubes de Rotary de Cascavel se mobilizam para combater a hepatite

Os clubes que formam a Família Rotária de Cascavel estão se mobilizando para desenvolver uma ação de combate a hepatite. Trata-se do projeto Heptatite Zero, que é desenvolvido no mundo inteiro pelo Rotary através de um Grupo de Ação Rotário específico para este fim.

As ações vão desde a disseminação de informações sobre a doença, campanhas de conscientização e a realização de mutirões de testagens do vírus Hepatite C. Se diagnosticada precocemente, a doença tem cura e, com a chegada de novos medicamentos ao mercado, a cura pode ser de 100%.

Por conta disso, os rotarianos de Cascavel estarão se mobilizando em três datas e locais diferentes para oportunizar aos cascavelense realizar o teste gratuito. O teste é muito fácil e rápido, basta uma picada no dedo para coletar uma pequena amostra de sangue. O diagnóstico sai em poucos minutos.

Os testes em Cascavel serão realizados já a partir deste domingo (21), das 8 às 12 horas na Feirinha da Praça Wilson Jofre. Na quarta-feira (24), também das 8 às 12 horas, o teste será ofertado na Uopecan. E, no próximo sábado (27), na feirinha da prefeitura, no mesmo horário.

Hoje existem mais de meio bilhão de portadores das Hepatites B e C no mundo e, segundo a Organização Mundial de Saúde, as hepatites virais são um dos maiores problemas mundiais de saúde e matam duas vezes mais do que a AIDS.

Mas existe luz no fim do túnel. Recentemente a ciência chegou a um consenso: o de que as Hepatites Virais podem ser erradicadas do planeta no prazo de 15 a 20 anos. Mas, para que isso aconteça, é preciso uma mobilização mundial e conscientização das pessoas para diagnosticar a presença do vírus e conter a doença antes de ocorrerem os danos que ela acarreta ao fígado.

Mais de 80% dos casos mais graves de doenças do fígado, como a cirrose, o câncer e os transplantes de fígado são provenientes das Hepatites B e C, entretanto, apenas 5% dos portadores de hepatites estão diagnosticados.

É essencial saber que a Hepatite é uma doença assintomática, silenciosa e que mata.

O Rotary

O Rotary International é a associação de Rotary Clubs do mundo inteiro, uma organização de líderes de negócios e profissionais, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.

Rotary Club é definido como um clube de serviços à comunidade local e mundial sem fins lucrativos, filantrópico e social. Em Cascavel há 10 clubes de Rotary, que desenvolvem inúmeras ações em benefício da comunidade. A campanha Hepatite Zero é uma delas.