Clássico Majestoso é destaque no Morumbi

São Paulo – A 25ª rodada do Brasileirão será toda realizada neste fim de semana. Destaque para o clássico paulista entre São Paulo e Corinthians no domingo (13), às 18h, no Morumbi.

Os rivais disputam o campeonato em condições de igualdade na parte de cima da tabela de classificação. O confronto é um duelo direto pelo G4. No retrospecto recente do confronto, são duas vitórias do São Paulo e dois empates desde a última vitória do Corinthians, no Paulista de 2017.

A semelhança na campanha na competição é a única particularidade entre as equipes, que são as que mais empatam dentre todos os competidores e que menos marcam gols dentre nove primeiros colocados.

Para o Corinthians, que em 2018 lutou contra o rebaixamento, estar na parte de cima da classificação é uma grata surpresa, justificada pelo entrosamento dos jogadores, que atuam juntos há pelo menos três anos, e a filosofia Fábio Carille, que desde 2009 exerce função importante na comissão técnica – de auxiliar de Mano Menezes e Tite a treinador.

Já o São Paulo, que em 2018 chegou a brigar pelo título, mas terminou o ano na quinta colocação, estar na parte de cima da tabela de classificação é vista como obrigação e sem empolgação. O elenco passou por profunda reformulação nesta temporada, com investimento alto em contratações, e o comando técnico já está com seu terceiro treinador apenas em 2019, com Fernando Diniz.

Desfalcados

Para esta nova edição do Majestoso, o técnico Fernando Diniz novamente amarga desfalques para seu quarto compromisso à frente do São Paulo. Daniel Alves e Antony seguem com suas respectivas seleções, enquanto Everton está lesionado e Juanfran e Pablo são dúvidas. No Corinthians, Fábio Carille não conta com Pedrinho e Sornoza, que estão com suas respectivas seleções, enquanto Junior Urso é dúvida.