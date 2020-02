CLÁSSICO DA SOJA | Cascavel CR e Toledo jogam no Olímpico

Equipes tricolores que não vivem bom momento, Cascavel CR (foto) e Toledo fazem o tradicional Clássico da Soja neste domingo (2), às 16h, no Estádio Olímpico Regional. A Serpente amarga a lanterna do Paranaense 2020, com quatro derrotas em quatro jogos e nenhum gol marcado. Já o Porco é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com quatro pontos, e vem de derrota em casa para o Londrina, por 3 a 1. Aliás, o time toledano só comemorou como visitante até agora, o que deixa a equipe cascavelense com o sinal de alerta ligado ainda mais forte. Os ingressos para este jogo têm valor único promocional de R$ 20 para todos os setores (cadeiras cobertas ou arquibancadas).

