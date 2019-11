City Farm Centro FAG traz novidades do agronegócio neste sábado (09)

O tradicional Dia de Campo do curso de Agronomia do Centro Universitário FAG ganhou uma nova roupagem em sua 22ª edição: é o City Farm FAG, marcado para este sábado (09), das 8h às 14h. O momento de disseminação das novidades do campo será gratuito, aberto ao público em geral e terá como cenário a Fazenda Escola da FAG, a maior do Paraná.

O objetivo do evento é aliar conhecimento técnico-científico à realidade do mercado. Para isso, o City Farm conta com uma lista de parceiros de relevância no mercado estadual, nacional e internacional: BASF, Oro Agri, Pioneer, Agroeste, Agropro, FMC, GRAP – Agrocete, Camagril, Mosaic Fertilizantes, Plantar, Spraytec, Syngenta, Coopavel e Ubyfol.

O Dia de Campo será dividido em estandes, que vão contar com palestras de 15 minutos realizadas pelas empresas parceiras e por acadêmicos de Agronomia – as palestras serão repetidas cinco vezes no decorrer do evento. Além da estrutura da Fazenda Escola, o público terá à disposição food trucks para a compra de lanches e sorvetes e sorteio de prêmios.

O novo modelo do evento ocorre como parte das comemorações pelos 15 anos do curso de Agronomia da FAG, celebrados em 2019. O curso nasceu para suprir uma lacuna regional na formação de engenheiros agrônomos, tendo colocado no mercado centenas de profissionais.

Confira os temas que serão abordados nos estandes:

Fertilizantes de alta performance – Mosaic

VTPRO3 – Agrotec

Adjuvantes à base de óleo de laranja – Oroagri

Tecnologia Massey – Massey Ferguson

Indução de Resistência em Plantas através de Nutrição – Ubyfol

Manejo de Pragas – Pioneer

Nutrição de Plantas e Tecnologia de Aplicação – Spraytec

Manejo de Nematoides e Herbicidas Pré-emergentes – FMC

Manejo de Doenças – Basf

Gesso na Agricultura – Acadêmicos de Agronomia FAG

Qualidade de Sementes – Coopavel

Monitoramento Inteligente de Pragas – Agropro

Manejo de Plantas Daninhas – Syngenta

Inoculantes e Co-inoculação – GRAP

Agricultura de Precisão – Plantar

Armazenamento – Acadêmicos de Agronomia FAG