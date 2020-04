Cisop: Telemedicina se consolida no oeste

Cascavel – Em processo de implantação desde o fim de 2019, como alternativa para tornar mais ágeis e eficientes os atendimentos a pacientes de 25 municípios da região oeste, a telemedicina, destinada a interconsultas médicas, tem se tornado uma ferramenta imprescindível para a manutenção do funcionamento das atividades do Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná) nestes tempos de epidemia de coronavírus (covid-19).

O modelo estruturado como Núcleo de Telemedicina é simples, econômico e eficiente: o médico da unidade de saúde da cidade onde o paciente reside, ao consultá-lo e, se entender necessário, utiliza um aplicativo de computador para encaminhar o caso ao médico especialista que fica em Cascavel. Essa comunicação, que tem validade certificada pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), e agora decretada pelo Ministério da Saúde como ferramenta aplicável a todos os processos de serviço à saúde em decorrência da epidemia, alcança as especialidades atendidas pelo consórcio, inclusive ortopedia, cardiologia, pneumologia, endocrinologia e dermatologia.

O prontuário da consulta do paciente já em posse dos especialistas do Cisop é analisado on-line e emitido parecer com a possibilidade de recomendação de exames clínicos complementares, receitas de medicamentos ou mesmo a realização de uma consulta presencial.

Do outro lado, o médico da unidade de saúde repassa as orientações ao paciente, que já recebe os cuidados especializados ainda na sede do Município, antecipando por vezes o início do tratamento e/ou poupando paciente de um deslocamento físico até Cascavel, o que, na maior parte das vezes, só o prejudica.

Atendimento presencial

Até então, pela dinâmica tradicional de funcionamento ambulatorial do Cisop e de outros consórcios regionais semelhantes espalhados pelo Brasil, os pacientes se deslocavam de suas cidades para a cidade-polo, geralmente de ônibus, para serem atendidos presencialmente por um médico especialista.

Esse processo ainda poderá ocorrer, entretanto, de forma indicada pelo especialista após avaliar o caso e definir pela necessidade da consulta presencial, podendo já orientar os exames a serem realizados antes da consulta ou prescrever medicações para início do tratamento ou estabilização do quadro clinico do paciente, de forma que não se agrave até a realização da consulta presencial, oferecendo assim maior agilidade ao atendimento ambulatorial especializado aos pacientes e melhores resultados em decorrência da antecipação da atuação do especialista dentro do processo.

Com o risco de contágio presente na rotina das pessoas e levando-se em conta que os pacientes do Cisop, em sua maior parte, compõem os grupos de risco apontados pelas autoridades de saúde como suscetíveis à covid-19, o melhor é permanecer em casa com isolamento social. Assim, a telemedicina ganha ainda mais relevância.

Experiência embasa bons resultados

O sistema oferece resolutividade de até 70% dos casos, números comprovados pela experiência pioneira realizada no município de Corbélia, onde o modelo de telemedicina está em operação desde o fim do ano de 2019 e apresenta resultados significativos, reduzindo tempo de atendimento especializado em filas, evitando ao Município custos com transporte e gastos com exames desnecessários, oferecendo melhor atendimento aos cidadãos e melhor gestão pública dos recursos.

Lá, em um período de 60 dias, mais de 400 consultas realizadas aos especialistas por intermédio da telemedicina obtiveram resultados animadores, o que impulsionou a direção do Cisop a consolidar o Núcleo de Telemedicina e projetar uma futura expansão para outras microrregiões.

Adicionando ainda mais experiência ao uso da telemedicina na região oeste do Paraná, a Secretaria de Saúde de Cascavel, com a utilização de mesmo modelo médico-tecnológico para interconsultas entre médicos especialistas do CAE (Centro de Atendimento Especializado) e unidades básicas de saúde, vem em processo de validação do modelo e consolidação dos resultados alcançados.

Telemedicina será procedimento-padrão

Em decorrência dos ganhos comprovados através das experiências regionais com uso da telemedicina, e com o êxito da operação emergencial em curso estruturada pelo Cisop para apoiar os municípios integrantes do consórcio durante a epidemia do novo coronavírus, a intenção agora é tornar a telemedicina um procedimento-padrão do Cisop em todas as 33 especialidades atualmente atendidas pela instituição.

“É um avanço sem precedentes, um experimento pioneiro para o consórcio e um marco na história do Cisop, que vivencia um momento de enormes desafios, ao lado de outras instituições que prestam serviços de saúde neste período de incertezas. Com a telemedicina, utilizamos uma tecnologia de ponta em favor das pessoas, trazendo a cura para enfermidades de forma mais inteligente”, diz o prefeito de Boa Vista da Aparecida e presidente do Cisop, Leonir dos Santos.

Segundo ele, é importante salientar que não se trata de consulta on-line entre paciente e médico, e, sim, da interação entre médico do município e médico especialista do Cisop, trabalhando em conjunto para oferecer atendimento ambulatorial com maior qualidade à população do oeste do Paraná, agora imprescindível, e, no futuro, através do Núcleo de Telemedicina.