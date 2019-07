Ciro Nardi com portões abertos

A Secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel abre os portões do Centro Esportivo Ciro Nardi para a população a partir de segunda-feira (22), quando promove mais uma edição da Colônia de Férias. “A Colônia de Férias tem o objetivo de proporcionar momentos de lazer, descanso e diversão para as famílias. Teremos, durante uma semana, diversas atividades esportivas, todas com a supervisão de monitores e professores que estarão dando todas as orientações e acompanhando de perto os participantes”, disse Daniel Scalco diretor de Esportes da secretaria.

A participação nas atividades é gratuita.

As crianças devem ir acompanhadas dos pais ou responsáveis e levar uma garrafinha de água e lanche para recarregar as energias.

Os participantes poderão praticar diversos esportes, como futebol, futsal, xadrez, skate e vôlei, e atividades recreativas com brinquedos infláveis, cama elástica, jogos de mesa e muitas outras diversões. A colônia vai funcionar de segunda-feira (22) a sexta-feira (26) das 13h30 às 18h30.