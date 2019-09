Circuito das Águas atrai grande público à Costa Oeste

Dias ensolarados, contato com a natureza, adrenalina, manobras radicais na água e no ar e muito esporte de aventura atraíram centenas de pessoas para a Costa Oeste, entre os dias 06 e 15 de setembro, para a segunda etapa dos Jogos de Aventura e Natureza, promovidos pelo Governo do Paraná, com patrocínio da Itaipu Binacional.

Denominada etapa dos lindeiros, o evento recebeu mais de dois mil competidores e envolveu aproximadamente 10 mil pessoas nas atividades das clínicas de stand up paddle, canoa havaiana, rugby, slackline, beach tennis e skate, realizadas durante a semana nos municípios de Terra Roxa, Guaíra, Mercedes, Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado e Entre Rios do Oeste.

Além das modalidades mais tradicionais como beach soccer, corrida rústica, futebol, futevôlei e vôlei de praia, a programação incluiu atrações radicais como skate, wakeboarding, paraquedismo e BMX. Um dos pontos altos do evento aconteceu no domingo (15), quando foi inaugurada a Pista de Bicicross Max Mülling em Marechal Rondon, reunindo 219 atletas para a competição das categorias de quatro anos ao máster, sendo o maior campeonato já realizado pela Federação Paranaense de Bicicross nos últimos 15 anos.

Com o objetivo de mesclar esporte e turismo, divulgar as regiões e consolidar o Paraná como um grande destino de viagem, os Jogos de Aventura e Natureza fomentam a economia paranaense atraindo turistas, apreciadores e adeptos de esportes para os municípios que recebem o evento. “Nossa avaliação é extremamente positiva, o evento foi muito prestigiado desde o primeiro fim de semana, com as modalidades de competição passando às clínicas esportivas, em que foram atendidas diariamente em cada modalidade cerca de 300 crianças por município”, pontuou o coordenador geral dos Jogos de Aventura e Natureza, Tiago Campos.

Com a presença maciça do público, Campos afirma que mais uma vez o objetivo da competição foi alcançado. “No segundo fim de semana foram realizados mais campeonatos, dos quais tivemos recorde de atletas inscritos no BMX, fechando com chave de ouro a primeira etapa dos lindeiros, além disso, o tempo colaborou para a realização do evento, o público abraçou a iniciativa, movimentando todo o comércio local, rede hoteleira dos municípios e os restaurantes ficaram cheios, o que demonstra que mais uma vez conseguimos cumprir com o objetivo proposto pelo evento”, salientou.

Através da realização dos Jogos de Aventura e Natureza, as regiões turísticas do Paraná recebem diversas atrações, movimentando os locais em várias épocas do ano. “Os Jogos de Aventura e Natureza foram uma demanda do nosso governador Carlos Massa Ratinho Junior visando fomentar o esporte em regiões turísticas de nosso estado. Desse modo, fortalecemos duas áreas fundamentais para o desenvolvimento do Paraná. O Esporte e o Turismo sempre andaram de mãos dadas e são indutores poderosos da economia, gerando riquezas e qualidade de vida para a nossa população”, evidenciou o superintendente do Esporte Helio Wirbiski.

Legado

Ao sediar a etapa lindeiros, o município de Terra Roxa entrou na rota de eventos esportivos do Governo do Paraná. Para receber a competição, a Capital da Moda Bebê construiu uma arena para as disputas de vôlei de praia e duas pistas com obstáculos para participação na modalidade de apresentação dos jipeiros e trilheiros. “Foi maravilhoso trazer o evento para Terra Roxa, a competição de vôlei de praia foi de alto nível, uma atração muito bonita de se assistir, além das atividades de jeep e cross country, em que presenciamos a felicidade dos participantes e do público. Agora vamos estimular a prática das modalidades esportivas nos espaços construídos, para que os munícipes passem a utilizá-los”, expôs a diretora municipal de Esportes, Daiane Franciele Camargo.

“É um excelente evento que envolve o esporte, o turismo, atletas de diferentes regiões do Estado, uma variedade de modalidades, das quais algumas foram realizadas em Mercedes, como stand up paddle, slackline e beach tennis. Nosso anseio é que a partir dessa oportunidade comecem a surgir praticantes no município desses esportes, além disso, que passemos a aproveitar melhor o potencial turístico que nossa região dispõe”, declarou o secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Mercedes, Edson Vilar.

Com um dos balneários mais visitados no verão, Entre Rios do Oeste anseia que a partir do Circuito das Águas possa receber mais visitantes. “Agradecemos ao Governo do Estado por estar olhando para o esporte, voltando às atividades de lazer aliadas ao turismo, para divulgação dos pontos turísticos das cidades da nossa região, que através deste primeiro contato os visitantes possam futuramente voltar para conhecer melhor a cidade. Esse evento agrega muito valor. As competições realizadas na prainha foram adequadas ao espaço e atraíra grande público, além disso, a logística e o apoio da Esporte Paraná foram excepcional”, destacou a secretaria de Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios do Oeste, Joceli Schmitt.

Avaliação

Com 24 anos no paraquedismo, mais de 5.200 saltos, participação em três mundiais e centenas de campeonatos nacionais e sul-americanos, o diretor técnico da Federação Paranaense de Paraquedismo, Fabio Pelayo, fez uma avaliação do evento, enaltecendo a iniciativa do Governo do Estado. “Nosso objetivo é ajudar a desenvolver o esporte, incentivar os atletas a participarem das competições e ter uma boa receptividade do esporte nas diferentes regiões em que os Jogos de Aventura e Natureza estão sendo realizados. Essa iniciativa do Governo do Estado com certeza ajuda muito para que os atletas desenvolvam todo espírito de competição e novas técnicas de voo, preparando eles também para competições nacionais e internacionais, elevando o nível técnico do paraquedismo no nosso Estado”, enalteceu Pelayo.

Armando Gonçalves, professor de stand up paddle, canoa havaiana, salva-vidas e treinador profissional de goleiros enfatiza a importância do evento no fomento aos diferentes esportes entre as crianças. “Os Jogos de Aventura e Natureza são de vital importância, pois através deste evento é que as crianças podem ter contato com novos esportes como o stand up paddle e a canoa havaiana, bem como, a partir deste contato pode ser que fiquem motivadas para praticar os esportes que acabaram de conhecer, incentivadas foram”, mencionou Gonçalves.

O beach tennis foi uma das atividades que chamou mais atenção das crianças, criando nelas o gosto pela modalidade. “Quanto mais iniciantes no beach tennis, maior será seu crescimento. A prática do esporte além de ser uma diversão entre as crianças também é uma forma de apresentar a modalidade em diferentes regiões, desta forma, possibilita que um número maior de pessoas conheçam e passem a praticar o beach tennis, difundindo-o”, disse o professor Luis Bersalim.

3ª etapa

A programação retorna aos municípios lindeiros no próximo dia 28, quando recebem a 3ª etapa as cidades de Santa Helena, Missal, Itaipulândia, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu.

O coordenador geral do evento afirma que a expectativa é atrair ainda mais visitantes e competidores para a segunda etapa da região lindeira. “Nossa expectativa para esta etapa é atender um número ainda maior de atletas de alto rendimento, porque, além das modalidades que tivemos nesta etapa, ainda vai ter iatismo e canoagem slalom, modalidades bem visuais e que chamam muita atenção do público. Por ser em Foz do Iguaçu, acredito que possamos atingir também um número maior de turistas nessa região. Nossa proposta é buscar manter os hotéis, restaurantes e o comércio todos lotados nesse período”, anseia Campos, adiantando que a abertura será realizada no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu.