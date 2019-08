Circuito agro em Toledo

O 2º Circuito Agro Brasileiro está sendo desenvolvido pelo Banco do Brasil em 60 municípios brasileiros que se destacam no setor e nesta semana Toledo receberá o encontro. Será sexta-feira (23), no Centro de Eventos Ismael Sperafico. A programação se inicia às 8h30 e se estende por todo o dia, com palestras e atividades voltadas aos produtores, além da Carreta Agro, um caminhão adaptado com a estrutura de uma agência, operando com funcionalidades para atendimento de exposições de máquinas, implementos e insumos.

O Circuito Agro tem entre seus objetivos a divulgação dos programas governamentais nos quais o Banco do Brasil é o maior executor, a consolidação da parceria com o produtor rural, atender o compromisso com as necessidades dos clientes no custeio e no investimento na produção e a expansão da atuação do Banco do Brasil nas feiras agropecuárias, ampliando a eficiência das propostas geradas nesses eventos.