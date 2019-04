Cinco vantagens do Shopify que você não pode perder

Uma verdadeira transformação está ocorrendo nos últimos anos mudando os hábitos de consumo de praticamente todos os brasileiros.

Nesse sentido, vemos o comércio físico em um declínio constante com difícil poder de recuperação nos anos vindouros.

E isso vai muito além de uma crise financeira nacional ou mundial, está relacionado à maneira com que as pessoas estão fazendo a suas compras de consumo e serviços pela internet.

Em um mundo cada vez mais conectado, vários formatos de negócio vêm surgindo e outros vêm desaparecendo.

Como exemplo de negócios que sumiram nos últimos anos, podemos citar as redes de vídeo locadoras que tanto dinheiro ganharam até meados de 2010.

Para exemplificar negócios que vêm despontando nos últimos anos, podemos falar sobre os cursos online que vêm ganhando cada vez mais força e mostrando que realmente vieram para ficar.

Quando foram lançados os primeiros cursos de graduação online existia muita dúvida sobre a qualidade e a maneira que as pessoas iriam aceitá-los.

Todavia, por possuírem um baixo custo, esses cursos foram aos poucos caindo nas graças da população e expandindo-se rapidamente por todo o Brasil.

Arrisco dizer, que em menos de duas décadas, as universidades sofrerão uma completa transformação em seu formato, focando exclusivamente no modelo digital.

Começando o meu negócio digital

Como você pode observar quem não se atentar às mudanças logo estará completamente defasado, e à hora de montar om seu ecommerce é agora.

A Shopify é uma das melhores plataformas para você que está começando e também para quem está expandindo o seu e-commerce ou quer ser parceiro.

Ela possui inúmeros templates, possibilidades de criação de logotipos além de um suporte espetacular.

Então separamos nesse artigo, cinco vantagens imperdíveis da plataforma que você precisa saber para realmente começar o seu negócio. Então vamos lá.

Primeira vantagem – Fácil de usar

De nada vale uma plataforma possuir inúmeras funcionalidades, ser absolutamente completa, e, no entanto, extremamente complexa na hora de usar.

Essa é sem dúvida alguma uma das principais vantagens da plataforma Shopify, que além de possuir uma variedade enorme de funcionalidades para seus usuários é completamente intuitiva e fácil de usar.

Normalmente as pessoas que experimentam a plataforma acabam se apaixonando, tanto pelos recursos que oferece, sejam eles gratuitos ou pagos, quanto pela facilidade de uso da mesma.

Para você ter idéia existe pessoas que montam a sua loja virtual em menos de duas horas seguindo o tutorial da plataforma, e no mesmo dia já começam a realizar as primeiras vendas do seu negócio.

Segunda vantagem – Otimizada para SEO

Primeiramente, antes de começarmos a explanar essa vantagem vamos falar rapidamente o que é SEO de forma objetiva para que você entenda essa vantagem.

SEO vem do inglês Search Engine Optimization e significa Otimização para os mecanismos de busca.

A principal função do SEO é fazer o seu site aparecer nas primeiras páginas do google sem que você tenha que pagar um anúncio para isso. Interessante, não é?

Para que isso ocorra existem alguns parâmetros que são considerados pelos robôs do google, e a plataforma Shopify comparada às demais plataformas entrega uma configuração muito mais otimizada para esses parâmetros.

Dessa maneira, é fácil concluir que optando pela plataforma Shopify a possibilidade do seu site aparecer entre os primeiros do google é realmente bastante alta.

E além disso, a plataforma te fornece dicas sobre a definição da palavra-chave para cada produto, que quando digitados no google irão ranquear o seu site entre os primeiros.

Terceira vantagem – Design, Flexibilidade e Formas de Pagamento

Entrar em um site e ele ser todo bagunçado, dificultando ao cliente encontrar o que procura é algo realmente desagradável, não é?

A shopify pensando nisso investe pesado em design e UX, com possibilidades de estrutura e layout praticamente infinitas, através de milhares de templates que você pode escolher como tema da sua loja virtual.

Nesse sentido, a plataforma te dá todo o suporte necessário para que o design do seu negócio seja absolutamente agradável para quem irá navegar e fazer as compras.

Uma outra situação desagradável para os usuários é a insegurança na hora de fazer as compras em um site pela primeira vez.

Pensando nisso a Shopify buscando sempre o melhor para seus clientes oferece mais de 10 processadores de pagamentos externos no Brasil, como Paypal, cartões de crédito, boletos entre outros.

Quarta vantagem – Integração, APIs e Relatórios

É bastante complexo quando possuímos um e-commerce e precisamos consolidar e automatizar sistemas de variados provedores precisando importar informações manualmente em alguns casos.

A Shopify, entendendo essa dificuldade de seus clientes, desenvolveu um sistema que permite desenvolver integrações e APIs automatizando todos os seus processos, trabalhando dessa forma em conjunto.

Com essa iniciativa, a plataforma possibilitou a inclusão de pessoas que pouco entendiam de programação, e democratizou as lojas virtuais.

Uma outra questão fundamental são os relatórios absolutamente necessários para você fazer o acompanhamento das suas vendas, entregas, recebimentos.

Você sabe que em uma loja virtual a geração de relatórios é fundamental para o sucesso do seu negócio, afinal, é ele quem dirá quantas pessoas acessaram o seu site, quantas realizaram as compras, se existem pedidos atrasados, enfim, fará você enxergar o seu negócio de forma mais ampla.

E quando os relatórios são difíceis de ler, e por vezes bastante confusos acabam tirando a motivação do empreendedor.

O Shopify pensando nisso oferece uma lista bem completa com todos os relatórios para que você entenda de fato o que vem funcionando e o que não vem funcionando em sua loja virtual.

Vantagem 5 – Valores do Shopify

Para finalizar, essa é sem dúvida alguma uma das principais vantagens que a plataforma oferece aos seus usuários.

Além de incluir diversas ferramentas e templates gratuitos, a plataforma pensando que você precisa começar a girar o seu negócio oferece 14 dias totalmente grátis para você começar a trabalhar.

Esse é o período para você começar a realizar as suas primeiras vendas, e obter os primeiros resultados financeiros, não precisando obviamente colocar a mão no bolso para começar.

Após esse período você pode escolher os melhores planos para o seu negócio, que são feitos sob medida para você.

Vamos começar?

Agora que você já conhece as principais vantagens de usar a plataforma Shopify chegou o momento de tirar o seu projeto do papel e começar.

Realizar um sonho é sempre algo bastante grandioso, cheio de motivações, de esperanças, de expectativas e conquistas.

O mundo vem passando por uma verdadeira transformação, e chegou o momento de você inserir-se dentro dessa transformação, entrando definitivamente na ERA digital.

Mas lembre-se, para isso você deve estar completamente preparado, saber o que irá vender como irá entregar e a maneira pela qual irá divulgar os seus produtos ou serviços.

Assim como o mercado encontra-se em expansão possibilitando que a propaganda boca a boca cresça rapidamente, qualquer erro cometido pode ser crucial para que uma propaganda negativa se perpetue sobre o seu negócio. Então não perca mais tempo e comece agora mesmo a montar a sua loja virtual!

Informe publicitário.