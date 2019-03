Cinco plantas que ajudam na limpeza energética da sua casa

As flores da lavanda dão um toque especial para a decoração dos ambientes e deixam um perfume fabuloso

12 Variedades lavanda — As flores da lavanda dão um toque especial para a decoração dos ambientes e deixam um perfume fabuloso

Da mesma forma que realizamos a nossa higiene corporal e doméstica, é aconselhável realizar uma limpeza energética diária ou semanal para manter o ambiente harmonizado. Veja a dica de algumas plantas que podem te ajudar com isso:

O alecrim tem propriedades de limpeza e purificação, a sua queima limpa energias negativas e é sempre usada antes de qualquer mágica. É usado especialmente para a proteção da casa e para atrair a boa sorte, simplesmente pendurado nas janelas.

O Palo Santo é uma árvore sagrada que pode ser encontrada em lojas de produtos naturais. Ele é responsável por expelir as energias negativas e atrair as positivas. É um grande equilibrador de energias, traz paz e harmonia e espiritualmente limpo.

As folhas de louro servem para proteção e purificação e tal como acontece com as folhas de alecrim, você pode colocar ramos de louro em sua casa para proteção.

Outra planta poderosa é a Sálvia branca, era usada por nativos americanos durante séculos e tem a capacidade de limpar qualquer lugar de energias indesejáveis. Esta erva tem a propriedade de abençoar a casa, dissipando energias negativas auxiliando na limpeza dos chacras.

Além dessas, você pode utilizar plantas como a lavanda, que proporciona sentimentos de honestidade e ajuda a afastar as negatividades, a má sorte e o mau humor. Lembre-se de que você pode utilizar essas plantas em forma de arranjos, queimando as folhas secas ou plantando em vasos espalhados pela sua residência.