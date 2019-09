Cidade Azul: conheça Chefchaouen, no Marrocos

Alguns lugares do mundo surpreendem pela beleza natural ou cultural. Em Chefchaoen, ou simplesmente Chaouan, no Marrocos, é impossível não ficar de boca aberta pela sua peculiaridade: ela é toda azul.

Desde a chegada de povos judeus, que viviam exilados na região, criou-se o hábito de pintar todos os edifícios da mesma tonalidade de azul. Segundo eles, a tradição servia como um lembrete para todas as pessoas de que Deus e o céu são mais importantes do que tudo — uma vez que azul é considerada a cor do paraíso e, de acordo com o Velho Testamento, representa os objetos sagrados.

Atualmente, os judeus não representam mais a maioria na região, porém, os novos moradores ainda mantém esse curioso hábito, colorindo todos os cenários na cor índigo, criando uma cidade peculiar e encantadora.

Turismo em Chefchaouen

É claro que o destino desperta a atenção e o interesse de pessoas que desejam conhecer culturas consideradas diferentes do mundo ocidental. Algumas pessoas optam até mesmo pelo serviço de tradução simultânea, enquanto percorrem as pequenas e charmosas ruas da cidade, buscando saber mais da história do local.

Turistas acabam se sentindo bastante acolhidos na cidade, pois ao contrário de outros destinos no país, Chefchaouen é bastante tranquila, o que permite aos viajantes passearem por suas ruas, fazer boas fotografias e observar como é a vida local sem se preocupar com grandes aglomerações. Em outros lugares turísticos, o assédio por parte de comerciantes pode ser um incômodo para quem não está preparado.

Pontos turísticos de Chefchaouen

Assim como em outras cidades do Marrocos, Chefchaouen também possui a Medina – ou seja, um centro histórico que preserva na arquitetura e costumes um período bastante antigo. A indicação é para que os visitantes guardem um tempo para percorrer as ruelas da Medina de Chefchaouen, permitindo-se se surpreender com os cenários.

Aproveite para descansar na praça Uta El-Hamman, considerada o coração da Medina de Chefchaouen. Ali você encontra um ambiente fresco e arborizado.

O Kasbah Museum era um antigo palácio de um sultão, mas hoje em dia pode ser visitado pelos turistas, que podem aproveitar o passeio para admirar uma vista panorâmica da região. É uma das poucas atrações não gratuitas, mas o investimento vale a pena, pois em pouco tempo é possível conhecer bastante da história da região, admirando a cultura desse povo.

A cidade é cheia de mesquitas, mas nenhuma pode ser visitada por quem não seja muçulmano. Vale a pena olhar, pelo menos de fora, a Grande Mesquita, que é uma das poucas que dá para notar por conta de sua arquitetura bastante característica.

No caminho para a Mesquita Espanhola, confira a Cascata de Ras El-Maa. Não é um ponto de grande interesse, no entanto é possível ver os locais lavando as roupas nesse pequeno riacho, dando a oportunidade de conhecer mais do dia a dia dos moradores.

Conteúdo publicitário.