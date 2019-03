Cia Teatral de Foz do Iguaçu disputa no Festival de Teatro de Curitiba

A companhia teatral Vida é Sonho, de Foz do Iguaçu, foi selecionada para representar a cidade na Mostra FRINGE durante o Festival de Teatro de Curitiba, neste mês. É a terceira vez que a cia participa do evento, um dos mais conceituados festivais de teatro do país. Nesta oportunidade, eles irão levar aos palcos da capital paranaense a peça de comédia “Enlatados”.

Com roteiro desenvolvido por direção coletiva, o espetáculo é a junção de esquetes de autores brasileiros. O tom das cenas é cômico: embora haja nenhuma ligação entre elas, os artistas criam um jogo de dinamismo hilário! Cenário minimalista e um baú é tudo o que precisam para desenvolver as características das personagens com alegria e muita diversão.

Para a atriz Larissa Sehn da Rocha, “a ideia da peça é essa, um espetáculo único onde o espectador pode assistir à várias peças de comédia. Nosso propósito enquanto cia de teatro é levar a alegria para as pessoas e eu acredito que estamos conseguindo” – afirma a artista.

Além da Larissa, participam da peça Luccas Zanatta, Maycon Bento e Mylena Ribeiro. O espetáculo “Enlatados” será exibido dias 27 e 28 às 20h e no dia 30 às 17h no Auditório Brasílio Itiberê, anexo ao Secretaria de Estado da Cultura, em Curitiba.

SOBRE A “VIDA É SONHO”

Viva há 10 anos, a Companhia de Teatro Vida é Sonho é coordenada pela professora Evelyn Maguetta. Fundada para promover cultura, artes, teatro, e performance pessoal por meio de espetáculos e eventos, a companhia se importa com a valorização da história da cultura e da arte na cidade, democratizando o acesso à comunidade a fim de promover a o aprendizado sobre o poder transformador do teatro.