Chuva do fim de semana foi insuficiente para recuperar mananciais

Cascavel está enfrentando um longo período de estiagem e, quando a chuva dá as caras, é motivo de festa. De acordo com a Sanepar, neste fim de semana choveu 90 milímetros na cidade, porém, o volume foi insuficiente para recuperar a vazão dos mananciais que abastecem o município.

Desde setembro a cidade está em sistema de rodízio e o alerta é para que a população economize e priorize a água para consumo humano. De acordo com a companhia, há uma defasagem de pelo menos 1.000 milímetros em relação aos anos anteriores e somente quando a situação for normalizada será possível suspender o rodízio.

A cidade está sendo abastecida com água dos rios Cascavel, Peroba e Saltinho e a água que vertia no Lago Municipal é desviada para o vertedouro que leva aos reservatórios da Sanepar.

De acordo com o diretor da Secretaria de Meio Ambiente, José Ferreira, ainda não é possível dizer quando o volume de água do Lago voltará ao normal. “É muito difícil dizer, porque depende da chuva”.

Ainda de acordo com ele, a parte mais alta do Lago Municipal tem 11 metros e hoje o local está com 1,75 m abaixo do nível normal.