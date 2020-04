Chuva deve chegar à Região Sul neste domingo

A tão esperada chuva deve chegar neste domingo (26) na região Sul do país, principalmente na região oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A previsão é do Climatempo.

Até sábado (25) deve predominar o ar seco, sol e céu azul. Tempo que começa a mudar no domingo com áreas de instabilidade que podem provocar chuva nos três Estados da região Sul e ganhar força sobre o Rio Grande do Sul na segunda-feira (27).

O Sul do Brasil sofre com a estiagem que comprometeu o abastecimento e a geração de energia nos três Estados. Segundo o Climatempo, em 23 dias de abril, o volume de chuva acumulado está mais de 70% abaixo da média nas três capitais.

Em valores aproximados, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) de 1 de abril até 9 horas do dia 23, Porto Alegre acumulava quase 28 mm, 74% abaixo da média histórica para abril que é de 107 mm. Em Florianópolis, o total de chuva neste período foi aproximadamente 12 mm, 90% abaixo da média para abril que é de 123 mm. Em Curitiba, segundo o INMET, choveu quase 22 mm em 23 dias, total que está 77% abaixo da média para este mês que é de 96 mm.

Tendência do clima para maio

A boa notícia é que as mais recentes simulações da previsão de chuva apontam uma virada no tempo a partir do domingo. A previsão do clima para maio indica chuva para o Sul do Brasil. Porém, é preciso cautela. A deficiência hídrica é grande e a chuva de maio, se a previsão se confirmar, não vai acabar com a estiagem.