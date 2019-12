Chuva começa a alterar cenário para produtores de Cascavel

Nível de água do açude subiu 1,5 metro- Foto: Fábio Donegá

Reportagem: Milena Lemes

“Hoje foi dia de acordar mais cedo para dobrar os joelhos”. A gratidão é da produtora de hortaliças Olezia Stachlsqui pela chuva que chegou a Cascavel no começo da noite de quarta-feira e seguiu até a manhã de quinta-feira (5).

Na propriedade dela existem mais de 30 mil pés de hortaliças, mantido com um sistema de irrigação que coleta água de um açude. Olezia conta que o açude de 3 metros de profundidade estava pela metade até poucos dias. “Nós já sentimentos muita diferença… o nível do açude subiu um metro esta semana”, comemora.

A empresária Jussara Cossetin Pitarello trabalha com cabeçotes e instalou na empresa um reservatório com capacidade para 9 mil litros de água. Nos últimos 15 dias, ele secou e, ontem, amanheceu cheio. “Quando a cisterna está completamente cheia, nós conseguimos usar a água por até 30 dias, mas para que ela se mantenha cheia é preciso que chova com regularidade”, explica.

A empresária Rosa Steinbach tem um poço artesiano de 160 metros de profundidade, que puxa a água diretamente das rochas: “Como quarta-feira choveu a noite toda, a água penetrou na terra, então já sentimos diferença no abastecimento. Mas é preciso que chova mais para que tudo volte ao normal”.

E o Lago?

Já o Lago Municipal de Cascavel não teve mudanças no cenário. Para que a Sanepar libere a vazão de água no local, é preciso que os mananciais que abastecem a cidade estejam completamente recuperados.

Sanepar reduz rodízio

Por conta das chuvas e da temperatura mais amena, a Sanepar reduziu os dias de rodízio. A nova tabela prevê rodízio de quarta-feira a sábado, mas, se houver necessidade, poderá fazer paradas emergenciais. O horário para os dias de fechamento permanece das 12h30 às 22h com previsão de retorno no fornecimento de água durante a madrugada.

