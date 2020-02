China muda metodologia e números de coronavírus têm aumento dramático

Pequim – O número de mortos e de pessoas contaminadas com o coronavírus covid-19 aumentou drasticamente nessa quinta-feira (13) na China depois que as autoridades mudaram o método de contagem, alimentando a preocupação no mundo de que a epidemia é muito pior.

As autoridades chinesas registraram 242 novas vítimas na província de Hubei, epicentro da epidemia, elevando para 1.370 o número de mortos na China continental.

Além disso, o governo anunciou 14.840 novos casos de contágio, o que elevou o total a quase 60 mil pessoas, um aumento espetacular devido à adoção de uma nova metodologia na definição dos casos relativos à epidemia.

O anúncio do novo método coincidiu com a destituição de dois altos funcionários do Partido Comunista da China na província de Hubei, em meio a críticas à gestão da crise.

Ao mesmo tempo em que os números disparam na China, outra frente de preocupação surgiu no Vietnã, que colocou em quarentena por 20 dias a cidade de Son Loi, que tem quase 10 mil habitantes e fica a 30 quilômetros de Hanói, depois que seis casos foram registrados na localidade. É o primeiro país fora da China a adotar essa medida drástica.

Enquanto isso, o Japão anunciou a primeira morte em seu território de um infectado e 44 novos casos de contágio entre os passageiros do cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena na costa do país, o que eleva a 218 o número de infectados no navio.

O governo chinês ainda mantém 56 milhões de pessoas em uma quarentena gigantesca em Hubei, especialmente na capital Wuhan, além de restringir os movimentos de vários milhões a mais em diversas cidades.