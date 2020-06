Chega a 2.033 o número infectados por covid-19 em Cascavel

Foram registrados mais 129 casos e duas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas em Cascavel, o que fez com que os casos chegassem a 2.033 nesta quarta-feira (24).

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do município, 68 pacientes estão internados com suspeita da Síndrome Respiratória Aguda Grave, desses, 48 em enfermaria e 20 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Já dos casos positivos, 32 estão em UTI e 20 em enfermaria. O município contabiliza 37 mortes no total, veja quais os pacientes deste boletim:

36º Óbito> Paciente do sexo Masculino, 68 anos, com comorbidade associada de Hipertensão Arterial Sistêmica e Doenças Cardiovascular, óbito em 23/06 em Hospital Privado em Cascavel;

37º Óbito> Paciente do sexo Feminino, 66 anos, com comorbidade associada de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e Doenças de Parkinson, óbito em 23/06 em Hospital Público em Cascavel;

Clique aqui e confira o boletim completo desta quarta-feira.