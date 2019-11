A Liga dos Campeões teve a rodada de abertura do returno disputada nessa semana, e com duas de antecedência três equipes já garantiram vaga nas oitavas de final. PSG, Bayern de Munique e Juventus fizeram suas partes e já estão certos no mata-mata. Assim, só resta uma vaga em aberto nos grupos A, B e D. Respectivamente, os vice-líderes dessas chaves são Real Madrid, Tottenham e Atlético de Madri, equipes tradicionais da competição. A 5ª e penúltima rodada da fase de grupos será nos dias 26 e 27 deste mês.