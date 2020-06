Céu Azul confirma mais dois casos de covid-19; um de 4 outro de 16 anos de idade

Os exames do IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná), confirmaram a suspeita de infecção por coronavírus de dois filhos do homem, 46 anos, que teve o caso positivo noticiado ontem (17).

Por pertencerem ao mesmo grupo familiar e apresentarem sintomas acentuados da Covid-19, mesmo que o estado de saúde dos dois meninos, de 4 e 16 anos, ser considerado bom e estável, a resposta positiva já era aguardada.

A mãe, que também começou apresentar sintomas, teve a coleta de swab feita na manhã de hoje (18). O resultado deve sair no final de semana.

Céu Azul, assim, contabiliza 13 casos confirmados de coronavírus – outros cinco foram transferidos para outros municípios.

NOVO DECRETO

Uma reunião da Comissão de Enfrentamento ao coronavírus, na manhã de hoje, deliberou sobre a edição de um novo Decreto que, possivelmente, será publicado amanhã (sexta-feira).

A princípio foi descartada a possibilidade de decretação de lockdown (bloqueio total, quando nada pode funcionar, exceto serviços essenciais). O que é dado como certo é a ampliação do toque de recolher que será a partir das 20 horas, se estendendo até as 6 horas e o endurecimento da fiscalização.