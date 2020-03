Cettrans/Transitar abre o primeiro leilão de veículos de 2020

Foi publicado no Órgão Oficial desta terça-feira(3) o edital que abre o primeiro leilão de veículos da Cettrans/Transitar de 2020. Com a publicação, os interessados podem se cadastrar a partir desta quarta-feira (4) para apresentar as propostas no critério “maior lance”.

Ao todo são 93 lotes de conservados para circulação entre carros e motos; 266 lotes de sucatas e um lote com 46 veículos de sucatas inservíveis para prensagem de material ferroso, todos removidos por agentes de trânsito por estar em desacordo com as normas estabelecidas pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e/ou Legislação Municipal vigente, e que se encontram há mais de 60 dias no Pátio de Veículos da Cettrans.

O edital com as regras está disponível no Portal do Cidadão (Órgão Oficial desta terça-feira) e no site da Cettrans/Transitar. O leilão presencial e online será realizado no dia 18 de março, às 9h, pelo leiloeiro público oficial Joacir Monson Pouey, no Auditório da Prefeitura. As propostas online serão recebidas exclusivamente pela internet, no site www.vipleiloes.com.br, onde também pode ser acessado o edital e conferidos os lotes (fotos dos veículos).

Os lances serão ofertados presencialmente, no auditório e online, por licitantes devidamente cadastrados e homologados, iniciando a partir do primeiro lote. No caso de sucatas, só podem se cadastrar interessados registrados como empresa de desmonte perante os órgãos executivos de trânsito.

De acordo com o gerente da Divisão de Fiscalização de Trânsito, Alex Sandro Vitório, os veículos serão entregues desembaraçados de ônus, com prazo de 60 dias após o leilão, tempo que a Cettrans/Transitar solicita para oficiar os órgãos responsáveis para a devida desvinculação de débitos (IPVA, licenciamento, multas, grames e demais restrições).

Visitas aos lotes

Interessados poderão conferir os lotes nos dias 16 e 17 de março, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h no Pátio de Veículos da Cettrans, localizado na Rua da Lapa, n° 1.509, Bairro Ciro Nardi.