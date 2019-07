Cerimônia reúne em Curitiba mais de mil empresários e convidados para a entrega do troféu Guerreiro do Comércio e da Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), em comemoração ao dia do comerciante, promove no dia 12 de julho, às 19h30, a 14ª edição do troféu Guerreiro do Comércio, em que destaca empresários e trajetórias de sucesso paranaenses.

Neste ano, 47 empresários ligados a sindicatos filiados à Fecomércio PR serão agraciados com a homenagem, em Curitiba, em evento celebrado no Centro de Eventos Expo Unimed, com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Os premiados são indicados segundo critérios de projeção, tempo de mercado, reconhecimento da comunidade e notoriedade empresarial. Com o prêmio, a Fecomércio PR pretende destacar os empreendedores que geraram oportunidades de trabalho e ajudaram a impulsionar e desenvolver o Paraná e o país. As histórias profissionais e pessoais passam por homens e mulheres inovadores e criativos ao empreender e por novos e antigos negócios que vencem desafios diários e crises para manutenção de empregos.

Comenda

Além de premiar empresários de destaque, a Fecomércio PR entrega a comenda “Ordem do Mérito do Comércio do Paraná”, que destaca importantes nomes do cenário paranaense.

Desde sua criação, há 51 anos, a homenagem foi entregue a apenas 26 personalidades e, nesta edição, contempla outras três: o jurista Eduardo Rocha Virmond; o presidente da Cocamar, Luiz Lourenço e o senador Oriovisto Guimarães.

Aos homenageados serão entregues medalhas no formato da Cruz de Malta – um desenho formado por oito pontas –, que representa uma pessoa observadora, confiável, inventiva, habilidosa, distinta, sábia, perseverante e encorajadora.

Homenageados

Representando o município de Cascavel, Ivone Brugin Kucinski, indicada pelo Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel e Região (Sindilojas Cascavel e Região); Rafael Luiz Nava Ferro, pelo Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Oeste do Paraná (Sinfarma Oeste do Paraná); Tarcísio Omar Belfiori, pelo Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios para Veículos de Cascavel (Sincopeças Cascavel), e Wanda Inês Riedi, pelo Sindicato das Empresas Cerealistas do Estado do Paraná (Sindicereal Paraná).