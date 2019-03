Centro Tecnológico da Univel é inaugurado

A obra do Centro Universitário de Cascavel – Univel tem chamado a atenção de quem passa na Avenida Tito Muffato. Com arquitetura contemporânea, o Centro Tecnológico da Univel foi inspirado nas melhores universidades do mundo e agora faz parte da realidade de Cascavel e região.

Composto por um conjunto de laboratórios inovadores, o local será palco para novos experimentos e invenções tecnológicas dos cursos das áreas de engenharias e saúde, fazendo com que aulas práticas se tornem um verdadeiro laboratório de novas ideias, protagonizado por alunos e professores. “Estamos entregando o que tem de melhor na tecnologia com laboratórios equipados para um aprendizado amplo. Esperamos que esse espaço seja de luz e sabedoria para que as pessoas se sintam confortáveis dando de si o que tem de melhor. Desejamos que os professores possam despertar ainda mais o conhecimento nos alunos, esse é o compromisso da Univel com a comunidade acadêmica”, declara o reitor da Univel, Renato Silva.

Inauguração

A cerimônia simbólica de inauguração do Centro Tecnológico contou com a presença de alunos, professores, colaboradores, imprensa e autoridades. “Buscamos trazer o que há de melhor no mundo para que nossos alunos e professores se desenvolvam cada vez mais. A construção dessa obra veio para potencializar o conhecimento e o aprendizado dos acadêmicos que merecem o melhor”, afirma o pró-reitor Administrativo, Lucas Silva.

Para a pró-reitora Acadêmica, Viviane Silva, a prioridade é oferecer o melhor. “Está na missão da Univel ser um centro de excelência em educação superior e gerar consciência crítica. Todas as vezes que construímos um novo espaço é em busca de oferecer o melhor, com o objetivo de causar impacto positivo e útil. Nossos alunos podem ter certeza que tudo foi construído de forma especial para proporcionar a melhor formação”, afirma Viviane Silva.

Laboratórios modernos e equipamentos tecnológicos

A ideia é oferecer a possibilidade de acadêmicos se aperfeiçoarem cada vez mais, com laboratórios que atendam todos os cursos de saúde e engenharias, para que se possa desenvolver com excelência as práticas específicas de cada curso. “Acredito que a palavra seja entusiasmo. Criar e desenvolver coisas novas, poder envolver o aluno e estar realmente ativo com projetos inovadores nos deixa muito felizes”, conta a coordenadora do curso de Biomedicina, Letícia Thiesen.

Para a acadêmica de Arquitetura e Urbanismo Ana Paula Chaves Silva, os estudos no Centro Tecnológico serão inspiradores: “Foi muito bem planejado e as salas são confortáveis. A obra é um exemplo a ser seguido para nós, que somos alunos de arquitetura. Gostei muito porque teremos uma sala moderna de maquetaria, para poder desenvolver nossos projetos em um ambiente inspirador”.

O Centro Tecnológico da Univel está preparado para realizar parcerias com instituições de fora. A exemplo de empresas que têm interesse em realizar pesquisa e desenvolvimento de seus produtos, fazendo com que empresas e acadêmicos troquem conhecimento e caminhem juntos. “A forma mais prazerosa de se aprender alguma coisa é quando você está envolvido em algo que está sendo formulado nas suas mãos. Nada melhor que envolver o aluno em todos esses projetos. Nossa ideia é que de fato a Univel faça seu papel de desenvolvimento de pesquisas, projetos por meio de nossos acadêmicos e que isso traga um diferencial para a vida deles”, pontua Leticia Thiesen.

Mais novidades

Ao longo de 2019, outros laboratórios entram em funcionamento, proporcionando a experiência com novas tecnologias para assim ampliar as atividades acadêmicas. “Uma estrutura como essa é a porta de entrada para que possamos inserir os alunos no mercado de trabalho. Queremos que eles aproveitem ao máximo tudo o que está sendo proporcionado, que se motivem a participar das atividades e projetos, afinal o Centro Tecnológico só terá sentido se tiver a presença atuante dos acadêmicos”, diz o coordenador do curso de Engenharia Civil, Pablo Lazarini.