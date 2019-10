Centro de Zoonoses inicia a 3ª etapa do “censo” de cães de rua

Foz do Iguaçu – O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) deu início nesta semana à terceira etapa do projeto de estimativa populacional, levantamento e diagnóstico da saúde dos cães encontrados nas ruas, com ênfase nas zoonoses. Até 25 de outubro, cinco equipes percorrerão várias regiões da cidade para fazer o registro de informações e a coleta de amostras de sangue, fezes e carrapato, aplicação de vacinas, como a antirrábica, e vermifugação dos animais.

Essa é a última fase do processo de captura canina para a coleta de exames. A meta é capturar cerca de 400 animais até a próxima semana. Os cães capturados recebem os procedimentos no próprio local onde são encontrados e são soltos após receberem os cuidados. Até agora, cerca de 750 cães passaram pelo projeto.

Além de promover o bem-estar animal, a ação visa fazer uma estimativa populacional de cães de rua e levantar o comportamento das doenças no Município. Com a análise da coleta de sangue, será possível identificar a quantidade de patologias e a incidência por região. Os dados coletados são fundamentais para a análise dos impactos das zoonoses na saúde pública. Com a conclusão do projeto, os indicadores serão utilizados para direcionar as políticas públicas da área.

“Após o processo de coleta e análise dos exames, vamos ter um diagnóstico da realidade e poderemos iniciar a elaboração das políticas públicas e ações para promoção da saúde animal e do homem”, explicou o chefe do CCZ, Carlos de Santi.

Ele também alerta para uma realidade: grande parte dos animais que estão nas ruas tem donos.