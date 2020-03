Centro de eventos de Marechal será transformado em hospital de campanha

A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon realizou nessa segunda-feira (30), duas apresentações sobre uma estrutura hospitalar que deve ser montada dentro do centro de eventos rondonense, no parque de exposições. Por ser um processo emergencial, é conhecido como hospital de campanha. O primeiro encontro foi com o Conselho Municipal de Saúde e o outro com o COE (Centro de Operações Emergenciais).

A secretária Marciane Specht ressaltou que foram apresentados os investimentos necessários, as estruturas e a manutenção do espaço, tendo a aprovação destas duas importantes entidades. Segundo ela, agora estão acontecendo as tratativas administrativas para iniciar a estruturação desse espaço o mais breve possível.

“Temos o envolvimento de muitos servidores públicos em todo este processo de planejamento, como médicos e enfermeiros. Também temos o envolvimento de entidades que estão se organizando para ajudar. Tivemos a aprovação do Conselho Municipal de Saúde e do COE. Queremos o mais rápido possível ter esta estrutura à disposição, caso for necessária para atender pacientes acometidos pelo coronavírus”, explicou Marciane.

O centro de eventos rondonense será estruturado e terá capacidade para 76 leitos. Devem ser investidos mais de R$ 320 mil para a adaptação do espaço, com a colocação de divisórias, portas, chuveiros, torneiras, pintura de paredes, rede de oxigênio, locação de estandes, aquisição de enxoval como lençóis, travesseiros e cortinas.

Marciane destacou que os gastos mensais da estrutura deverão ser de mais de R$ 575 mil, entre limpeza, vigia, EPI´s, recarga de oxigênio, recolha de lixo hospitalar, materiais e medicamentos, serviços de lavanderia, entre outros. “A intenção é iniciar a estruturação do espaço ainda nesta semana”, finalizou Marciane.

Quanto à estrutura da saúde pública, o município possui 23 leitos de internação no hospital municipal e a projeção de leitos na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, pode chegar a 11.