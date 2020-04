Cenourinha recheada com chocolate

INGREDIENTES:

5 unidades de casquinha de sorvete

250 g de chocolate meio amargo

100 g de creme de leite

500 g de chocolate branco

corante verde insolúvel (próprio para chocolate)

200 g de açúcar cristal cor laranja

MODO DE PREPARO:

Mergulhe as casquinhas no chocolate branco (previamente derretido no micro-ondas) e “empane” no açúcar cristal. Espere secar.

Ganache:

Derreta o chocolate e misture creme de leite;

Cabinhos verdes:

Derreta o chocolate branco e misture com o corante verde, e faça os “cabinhos” com a ajuda de um saco confeiteiro.