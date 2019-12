Ceia de Natal é realizada em dois horários no Eureca I

Para encerrar o ano com chave de ouro, brinquedos e comilança, a equipe do Eureca I, no Bairro Interlagos, em Cascavel, fez uma ceia de Natal para as crianças que frequentam o local no período da manhã e, ainda nesta quinta-feira (19), às 16h30, farão outra ceia para os alunos que participam das atividades à tarde.

A ceia é o fechamento de um ciclo, pois as crianças escreveram cartinhas de Natal para o Bom Velinho e hoje recebem os presentes. Mas tem como principal objetivo a aproximação. “O momento não é somente o momento de entrega de presentes, ou do alimento em si, mas é um momento em que a gente pede com todo carinho para que a família esteja junto com os seus filhos. Muitas vezes hoje é a primeira vez que a gente conhece algumas pessoas, é um momento de confraternizar as famílias junto com os seus filhos, seus netos, seu sobrinhos…”, explica a coordenadora do Eureca I, Adriana Rossini.

Entre as comilanças, as crianças e seus familiares podem comer maionese, arroz temperado, saladas e carne assada. De acordo com a mãe Elenice Prestes, os filhos Pedro Peixoto e Amanda Peixoto estavam ansiosos pela confraternização. “Os dois passaram a semana toda falando nesse dia, é um momento que não dá para perder”.