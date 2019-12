Cedraf aprova repasses de R$ 34 milhões da União para o Paraná

Curitiba – O secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, presidiu nessa quarta-feira (4) a última reunião do ano do Cedraf (Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar). Foi a 89ª reunião do conselho.

Foram apreciados três temas importantes para o fortalecimento da agricultura familiar no Estado. Foi aprovado o acolhimento pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento de recursos da União para o repasse da bancada federal no Paraná. Serão quase R$ 34 milhões em emendas que vão financiar a aquisição de máquinas, equipamentos, tratores agrícolas e veículos que serão utilizados na adequação, manutenção e melhorias de estradas rurais, além de equipamentos para agroindústrias.

Também foi aprovado um aprofundamento das análises sobre os resultados do censo agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que apresenta uma fotografia do meio rural brasileiro tirada no dia 30 de setembro de 2017. Para o secretário Norberto Ortigara, essas análises vão calibrar corretamente as políticas públicas a favor da parte mais vulnerável do setor, que é a agricultura familiar.

Em terceiro lugar, foi aprovada e encaminhada proposta de assistência técnica no meio rural que será colocada em campo a partir de 2020. Segundo Ortigara, todos sabem que a Emater é o braço público da assistência técnica no Estado e a lei impõe que também seja a coordenadora da política estadual de assistência técnica e extensão rural.

Censo Agropecuário

O que chamou mais a atenção no Censo Agropecuário ofoi a redução no número de estabelecimentos no Estado. O Censo de 2006 trazia 371.063 propriedades agrícolas e, em 2017, caiu para 305.154 propriedades.

A revelação motivou um debate no Cedraf. Para o secretário Norberto Ortigara, seria bom o IBGE e o Ipardes aprofundarem mais as investigações sobre os temas porque surgiram várias interpretações.