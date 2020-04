Ceasas intensificam os trabalhos de higienização

A Ceasa Paraná intensificou as suas ações de higienização e limpeza dos seus mercados atacadistas nas cinco unidades no Estado, em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Além da distribuição dos materiais informativos com cartazes, banners e faixas, fazendo alertas de como se prevenir, evitar e combater o coronavírus, as unidades, ligadas à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, passam também por um processo periódico de higienização com caminhões com jatos de alta pressão, com água e hipoclorito de sódio.

“Estes trabalhos estão sendo constantes em nossos mercados. Temos seguido as orientações das Secretaria de Estado da Saúde, que disponibilizou equipe de técnicos para orientarem, esclarecerem sobre os cuidados para evitar essa doença”, diz Éder Eduardo Bublitz, diretor-presidente da Ceasas Paraná. Esses técnicos da Saúde também fazem medições com aparelhos de temperatura corporal das pessoas que entram nos mercados.

Em conjunto com as entidades representativas dos produtores e permissionários atacadistas das Ceasas, também estão sendo realizadas limpezas periódicas de todas as áreas comuns dos mercados – banheiros e pias, disponibilizando sabonete líquido e papel toalha. “Também orientamos que cada empresa mantenha em seus interiores esses cuidados, assim como disponibilização de álcool gel”, diz Éder Eduardo Bublitz.

Desde sábado (11), a Ceasa Curitiba fez uma higienização completa de toda a unidade. “Faremos esse processo sempre aos sábados à tarde, quando já foi encerrada a comercialização no mercado. Além dos caminhões com jatos de água, e a pulverização com água sanitizante – hipoclorito de sódio, nas plataformas e rampas, e atomizadores manuais. Ampliamos ainda a equipe de limpeza diária do mercado”, afirma Paulo Ricardo da Nova, diretor agrocomercial da Ceasa, e gerente da unidade em Curitiba.

OUTRAS UNIDADES – Nas Ceasas de Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, esses trabalhos de higienização são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras. Na unidade de Maringá, a lavagem de pátios e ruas é constante. Diariamente os mercados também passam por processos de limpeza e varrição das áreas comuns, com aplicação de água e água sanitária nos guarda-corpo e corrimões.

“Estamos reforçando estas atividades, para mantermos em bons níveis o abastecimento e comercialização de hortigranjeiros em todo o Paraná, assim como de outras regiões do país. O trabalho dos produtores e permissionários atacadistas das Ceasas, é muito importante para a saúde e o bem estar de todos”, afirma Bublitz. O dirigente lembra ainda que uma boa alimentação, com diversificação e hábitos de consumo de frutas, verduras e legumes, são componentes para evitar doenças, e manter o corpo saudável.