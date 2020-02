CBM fará seminários da FIM

A CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) trará neste ano os seminários da FIM para Chefe Médico, Comissário Técnico/Comissário Sênior, Comissário Técnico Ambiental, Diretor Técnico/Comissário Técnico Esportivo e Cronometrista.

Os seminários ocorrerão nos dias 28 e 29 de março no Mônaco Hotel (Diogo Farias, 137 – Centro de Guarulhos-SP). Para participar, é necessário o preenchimento do formulário que consta no site www.cbm.esp.br, realizar a inscrição e efetuar o pagamento até 9 de março.

Os seminários trarão atualizações, novos aprendizados e inúmeros conhecimentos no ramo do motociclismo, capacitando equipes de promotores de eventos para tornar o motociclismo brasileiro cada vez mais forte e melhor.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail lucas@cbm.esp.br e ainda pelo telefone (67) 3306-0969.