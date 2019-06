Catuaí: Escritório comercial é instalado em obra

A estrutura do escritório comercial do grupo BR Malls, responsável pelo Shopping Catuaí, em Cascavel, começa a ser construída junto à obra iniciada do empreendimento. A informação foi confirmada pela empresa. O local deve servir para trabalhos administrativos e venda de espaços do shopping.

A movimentação de máquinas chamou a atenção de curiosos na tarde de ontem. Contêineres eram descarregados no local e instalados.

Mas o que os cascavelenses esperam mesmo é a retomada das obras, o que só vai acontecer quando 80% dos espaços estiverem comercializados. O percentual vendido não foi informado, mas a última informação repassada pela direção da empresa, em meados de maio, era de que cerca de 65% dos espaços estavam vendidos.

Após um longo impasse jurídico por conta de impactos ambientais que a obra causaria, a liberação para a construção foi anunciada em 2016. Contudo, até hoje não retomada. No início de maio representantes da empresa anunciaram apenas que a inauguração do local será em outubro de 2020.